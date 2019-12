Za vraždu Taliana poslal súd do väzenia dvoch Slovákov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Graz 7. decembra (TASR) - Súd v rakúskom Grazi uložil v piatok večer tresty vo výške 17 a 18 rokov odňatia slobody dvom mužom zo Slovenska, obžalovaným z podielu na vražde Taliana. O zatiaľ neprávoplatnom rozsudku informovala tlačová agentúra APA.Odsúdení Slováci boli údajne spolu s ďalšími dvoma páchateľmi účastníkmi vražedného sprisahania, obaja však trvali na svojej nevine.Telo obete sa našlo v roku 2001 pri obci Sinabelkirchen v rakúskej spolkovej krajine Štajersko a nachádzali sa na ňom bodné i strelné rany. Počiatočné vyšetrovanie bolo bezvýsledné a prokuratúra ho znovu otvorila až po tom, ako v roku 2015 získala výpovede dvoch svedkov. Prokurátor Daniel Weinberger prípad opísal akoNeskoršie zavraždený Talian sa podľa obžaloby zoznámil ešte v roku 1999 s istou Slovenkou, do ktorej sa zamiloval. Žena jeho city neopätovala a finančne ho využívala, pričom ho tiež prehovorila, aby uzavrel životné poistenie v prospech jej dcéry.Vtedajší šéf na súde vypovedal, že svojmu zamestnancovi radil, abya dal mu dokonca peniaze na cestu. Talian však neodišiel a, keď pohrozil spomínanej žene podaním trestného oznámenia pre podvod.Podľa názoru prokurátora vymyslel jeden z obžalovaných vo veku 56 rokov plán, na základe ktorého obeť vylákali do Viedne. Tam ho vyzdvihli dvaja muži, vrátane druhého obžalovaného vo veku 55 rokov, odviezli ho do Štajerska a zabili bodaním a výstrelmi odzadu.Súvisiace vyšetrovanie na Slovensku podľa APA prebiehalo, a to len po žiadostiach z rakúskej strany. Spomínaná žena, považovaná za hlavnú organizátorku zločinu, vlastní v súčasnosti na Slovensku kliniku plastickej chirurgie. Na túto Slovenku, ako aj na údajného štvrtého spolupáchateľa bol už pred dvoma rokmi vydaný európsky zatykač, o ktorom, uzatvára agentúra.