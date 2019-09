Rekonštrukcia košických internátov je v záverečnej fáze

Na snímke zrekonštruované študentské internáty na Medickej ulici v Košiciach 10. septembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 10. septembra (TASR) – Rekonštrukcia študentských domovov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach na Medickej ulici je v záverečnej fáze. Ako na utorkovom tlačovom brífingu informoval rektor univerzity Pavol Sovák, za uplynulých 13 mesiacov investovali do ich obnovy približne 2,6 milióna eur. Z toho tvorila dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR približne 1,8 milióna eur.Počas vlaňajška a tohto roku pracovali na rekonštrukcii exteriéru. Išlo napríklad o zateplenie, obnovu balkónov či výmenu svietidiel.povedal rektor.Ako uviedol riaditeľ Študentských domov a jedální UPJŠ v Košiciach Jozef Maligda, podľa platným noriem upravili aj výšku zábradlia na balónoch.dodal s tým, že akademický rok 2019/2020 sa na UPJŠ začne v pondelok.Univerzita od roku 2011 v areáli na Medickej ulici - spolu s uvedenou dotáciou - preinvestovala okolo 4,3 milióna eur. Čo sa týka rokov 2018 a 2019, z vlastných zdrojov investovala do rekonštrukcie viac ako 730 000 eur.povedal rektor s tým, že podľa odhadov bude na ich kompletnú obnovu potrebná suma viac ako jeden milión eur.V uvedených internátoch je počas akademického roka ubytovaných 1400 študentov. Podľa Sováka by sa ich kapacita mohla zvýšiť.povedal.Podľa jeho slov by sa tak zmenil dizajn celého areálu.uzavrel s tým, že realizáciu projektu UPJŠ plánuje financovať zo štrukturálnych fondov, o ktoré sa chce uchádzať.