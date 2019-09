Štátni ochranári upozorňujú, že stav národných parkov je nepriaznivý

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) – Zo slovenských národných parkov odchádzajú kubické metre dreva, ničia sa tu biotopy a ich stav nie je priaznivý. V Národnej rade (NR) SR na to poslancov v utorok upozornili štátni ochranári.Odovzdali im aj pohľadnice s fotografiami výrubov v národných parkoch. Poslancov ochranári požiadali, aby podporili prijatie novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Tá má zakázať plošné výruby v národných parkoch.skonštatoval generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Martin Lakanda.Riešením je však podľa jeho slov navrhovaná novela, o ktorej majú parlamentní poslanci rozhodovať v polovici septembra - a ak ju NR SR schváli a prezidentka podpíše, platiť má od januára 2020.povedal Lakanda. List so žiadosťou o podporu spolu s pohľadnicami odovzdal predsedovi Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Petrovi Antalovi (Most-Híd).Poslanec tvrdí, že bude apelovať na svojich kolegov v parlamente, aby podporili novelu, ktorá je podľa neho prelomová v ochrane prírody.uviedol Antal. Riaditeľ Správy Národného parku Poloniny Mário Perinaj podotkol, že na Slovensku sú aj pozitívne príklady z lesníckej praxe a miesta, kde sa realizuje prírode blízke hospodárenie.spresnil. Upozornil na to, že na Slovensku je čoraz citeľnejšia klimatická zmena a pokiaľ nebude mať krajina zdravé a odolné lesy, najmä ľudia budú znášať dôsledky.Štátni ochranári tvrdia, že novela síce nedokáže vyriešiť desaťročia neriešené "neduhy", na druhej strane je však podľa nich teraz šanca podstatne zvýšiť ochranu národných parkov. Novela zákona o ochrane prírody je výsledkom dvojročných rokovaní medzi predstaviteľmi ministerstva životného prostredia s partnermi vrátane ministerstva pôdohospodárstva či štátneho podniku Lesy SR.Zakazuje plošné výruby v národných parkoch a výruby. Výstavba, úpravy korýt riek či iné zásahy, ktoré by mohli ohroziť prírodu, budú podliehať súhlasu štátnych ochranárov.