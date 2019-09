Rekonštrukcia Orlovského mosta komplikuje dopravu v Považskej Bystrici

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Považská Bystrica 11. septembra (TASR) – Polícia upozorňuje motoristov na výrazné dopravné obmedzenia v oboch smeroch na Orlovskom moste v Považskej Bystrici. Obmedzenia súvisia s rekonštrukciou cesty II/517 vrátane Orlovského mosta a potrvajú do konca mája roku 2020.Ako o tom informovala Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, doprava bude presmerovaná do dvoch protismerných jazdných pruhov a bude usmerňovaná a riadená umiestneným prenosným dopravným značením a dopravnými zariadeniami, prípadne riadená príslušníkmi Policajného zboru a osobami poučenými a spôsobilými na riadenie cestnej premávky.Polícia žiada motoristov, aby pri plánovaní ciest zohľadnili dopravné obmedzenia, zvýšili opatrnosť a pozornosť, sledovali prenosné dopravné značenie a zariadenia a ak je to možné, v čase dopravných obmedzení využili inú trasu, ktorou je mesto Považská Bystrica prepojené s okolitými regiónmi.zdôraznila Antalová.