REKONŠTRUKCIA SNG BY MALA BYŤ HOTOVÁ V JÚLI 2021

Budova Slovenskej národnej galérie (SNG), archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) - Stavebná časť rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie (SNG) by mala byť dokončená v júli 2021, predpokladaný termín ukončenia interiéru a expozícií je na konci mája 2022. Celkové investičné náklady by mali dosiahnuť približne 69 miliónov eur. Na stredajšom brífingu v rámci kontrolného dňa na stavbe to uviedla generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.