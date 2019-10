V Libanone pokračujú masové protesty za odstúpenie vlády

Protivládny demonštrant zapaľuje pneumatiky počas protestu v Bejrúte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 23. októbra (TASR) - Už siedmym dňom pokračujú v Libanone masové protesty za odstúpenie vlády premiéra Saada Harírího. Demonštranti sa v stredu zhromažďovali v uliciach miest a blokovali hlavné cestné spojenia, píše agentúra DPA.V súvislosti s protestmi, na ktorých demonštranti požadujú riešenie ekonomických ťažkostí krajiny a efektívnejší boj proti korupcii, zostali v Libanone zavreté školy, univerzity i banky.Účastníci protestných akcií naďalej odmietajú balík hospodárskych reforiem, ktoré v pondelok schválila Harírího vláda.Na základe týchto reforiem budú okrem iného o 50 percent znížené platy bývalých aj súčasných poslancov a ministrov. Založený by mal byť taktiež protikorupčný tím, pričom premiér sa zároveň zaviazal nezvyšovať dane.Anonymný zdroj z prostredia vlády pre DPA uviedol, že v rámci kabinetu prebiehajú vážne diskusie o tom, či by sa mala vláda v reakcii na pokračujúce demonštrácie reorganizovať, alebo by mala vzniknúť nová, v ktorej budú výrazne zastúpení experti na ekonomiku.Protesty v Bejrúte, Tripolise i ďalších veľkých mestách sa začali vo štvrtok. Ľudia vtedy takto vyjadrili nespokojnosť so zavedením 20-centového denného poplatku za četovacie služby - vrátane aplikácie WhatsApp.Hoci vláda medzitým oznámila zrušenie tohto poplatku, protestujúci začali požadovať aj rozsiahle reformy politického systému pričom sa sťažujú aj na iné problémy od úsporných opatrení po slabú infraštruktúru.Libanon má jeden z najvyšších verejných dlhov na svete, rovnajúci sa 150 percentám jeho HDP.