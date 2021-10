Rekonštrukcia Zemplínskeho múzea v Michalovciach pokračuje, Zimná záhrada je už hotová

Chátrajúci priestor dostal šancu

Objavili pôvodné podlahové kúrenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.10.2021 - Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v rekonštrukciách Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Po oprave hlavnej budovy kaštieľa sa realizovali stavebné práce v Zimnej záhrade, ktorú postavili v 19. storočí.Rekonštrukciu financoval KSK zo svojho rozpočtu a práce si vyžiadali 290-tisíc eur. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.Šľachtickí majitelia ju v minulosti využívali na pestovanie exotických rastlín, neskôr jej priestory slúžili ako evanjelický kostol.„Do majetku kraja sa táto historická budova dostala v roku 2016, kedy už bola v havarijnom stave. Zemplínske múzeum preto tieto priestory doposiaľ nevyužívalo. Ak by sme objekt nezrekonštruovali, došlo by k jeho úplnému schátraniu a demolácii. Vďaka župe dostal tento historický priestor druhú šancu a môže opäť slúžiť Zemplínčanom. Zimná záhrada je ďalším dielikom v skladačke rozsiahlej obnovy Zemplínskeho múzea,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.V rámci rekonštrukcie prešla obnovou najmä fasáda, ktorá bola v havarijnom stave. Opravený bol vstup do budovy, strecha, krov, vymenené boli okná, dvere, priestor bol odvlhčený a vymenené boli aj rozvody.Dispozičné riešenie prinieslo bezbariérový prístup a bezbariérové sociálne zariadenie tak, aby bola kultúra prístupná pre všetkých záujemcov.„Súčasťou rekonštrukcie bola aj realizácia archeologického prieskumu, v rámci ktorého objavili pôvodný systém podlahového vyhrievania. Teplý vzduch bol rozvádzaný po celom objekte, vďaka čomu mohli Sztárayovci pestovať exotické rastliny aj v tunajších podmienkach. Išlo o unikátne zariadenie, ktoré nám priblížilo nový prvok architektúry a bývania vidieckej šľachty horného Uhorska,“ dodala riaditeľka Zemplínskeho múzea Stanislava Rovňáková.