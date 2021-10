Slovenské Mesto kultúry bude bez kultúry, Stará Ľubovňa prechádza do čiernej farby

Školy sú v plnej prevádzke

16.10.2021 - Okres Stará Ľubovňa vstúpi od pondelka podľa COVID automatu do čiernej farby. Mesto Stará Ľubovňa, ktoré v tomto roku nesie aj titul Mesto kultúry, tak bude naďalej bez kultúry. Pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v regióne totiž už koncom septembra preventívne zrušilo až do odvolania všetky svoje pripravované kultúrne a spoločenské podujatia.Podľa jeho primátora Ľuboša Tomka samospráva monitoruje aj situáciu na tamojších školách, pričom v takmer v každej z nich je niektorá z tried v karanténe. „Nie je to však nič dramatické, školy sú v plnej prevádzke, a považujeme to za dôležité, aby sa školy nezatvárali,“ dodal pre agentúru SITA primátor.Prechod okresu do čiernej farby naznačoval vývoj epidemickej situácie v regióne, ešte začiatkom týždňa na to upozornila aj regionálna hygienička Mária Mancalová. Počty pozitívnych na ochorenie COVID-19 rastú v okrese od začiatku septembra. Kým vtedy tam evidovali 21 prípadov, prvom októbrovom týždni ich pribudlo 345. Podľa primátora Ľubovne je situácia alarmujúca aj v niektorých obciach. „Čím nižšia miera zaočkovanosti, tým je tam situácia horšia,“ poznamenal.Samotná Ľubovnianska nemocnica mala v piatok na COVID oddelení hospitalizovaných už tridsať pacientov s ochorením COVID-19, z toho štyroch na umelej pľúcnej ventilácii. Voľné má už len dve lôžka. Okrem toho hlási nemocnica ôsmich pozitívnych zamestnancov. Informoval o tom SITA jej riaditeľ Peter Bizovský, ktorý je rozhodnutý žiadať Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, aby sanitky vozili pacientov do iných nemocníc, kde sú podľa jeho slov voľné miesta. Poukázal zároveň na šírenie ochorenia v osadách. Podľa jeho slov bolo len v osade v Kolačkove zaznamenaných takmer 50 pozitívne otestovaných ľudí po PCR testoch. Dodal, že tretia vlna pandémie si v nemocnici vyžiadala deväť obetí.Od pondelka 18. septembra budú v čiernej farbe aj ďalšie dva okresy na východe, a to Bardejov a Svidník. V treťom stupni ohrozenia budú aj okresy Kysucké Nové Mesto a Čadca. Zakázané v nich budú napríklad svadby a oslavy vo verejných prevádzkach.