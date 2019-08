Rekonštrukciu bazéna na ZŠ A. Dubčeka majú dokončiť do konca prázdnin

Ilustračný snímok. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 12. augusta (TASR) – Zrekonštruovaný školský bazén na Základnej škole (ZŠ) Alexandra Dubčeka na Dlhých dieloch by mal byť hotový podľa plánu, teda do konca prázdnin.informoval o tom TASR hovorca bratislavskej Karlovej Vsi Branislav Heldes.Kedy bude možné bazén reálne využívať, nie je vzhľadom na proces kolaudácie ešte známe.potvrdil Heldes.Rekonštrukcia bazéna sa začala v septembri 2018, súťaž vygenerovala cenu 1.037.280 eur. Reálne náklady budú o niečo vyššie, samospráva do rekonštrukcie investovala 1.152.620 eur. Cena sa zvýšila najmä v dôsledku výmeny okien v hale a šatniach, ktorá nebola súčasťou pôvodného projektu.vysvetlil hovorca mestskej časti.Súčasťou rekonštrukcie bola nová bazénová technika na napúšťanie a vypúšťanie vody, nová filtrácia a dezinfekcia vody, rovnako i výmena vzduchotechniky a elektroinštalácií. Kompletnou rekonštrukciou prešli i šatne, sprchy a toalety, ktoré budú po novom bezbariérové. Okrem plaveckého bazéna s dĺžkou 25 metrov pribudol aj malý detský bazén. Po kolaudácii bude bazén otvorený aj pre verejnosť v čase 6.00 h - 8.00 h a 14.00 - 22.00 h vrátane víkendov.dodal Heldes.