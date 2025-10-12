Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 12.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Maximilián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

12. októbra 2025

Rekord v darebáctve. Ruský útok prerušil dodávky elektriny v častiach Odeskej oblasti


Tagy: rusko-ukrajinský konflikt ruský útok Sankcie proti Rusku Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine Zahraničie

Nočný ruský útok zanechal v sobotu nadránom bez elektriny časti Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny. Bol to najnovší zásah do energetického systému Ukrajiny pred zimným ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_24295 676x451 12.10.2025 (SITA.sk) - Nočný ruský útok zanechal v sobotu nadránom bez elektriny časti Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny. Bol to najnovší zásah do energetického systému Ukrajiny pred zimným obdobím.


Presný počet postihnutých osôb nebol zverejnený, no ukrajinská energetická spoločnosť DTEK hlásila výpadky v niektorých častiach hlavného mesta regiónu. Neskôr spoločnosť oznámila, že obnovila dodávky elektriny pre viac ako 240-tisíc domácností v Odeskej oblasti.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine


„Minulú noc nepriateľ zaútočil na energetickú a civilnú infraštruktúru v Odeskej oblasti,“ uviedol regionálny gubernátor Oleh Kiper na sociálnej sieti Telegram. „Energetici vynakladajú všetko úsilie na úplné obnovenie dodávok elektriny,“ dodal.

Moskva od začiatku invázie v roku 2022 každú zimu cieli na ukrajinskú energetickú sieť, čím odpojí elektrinu a kúrenie miliónom domácností a naruší dodávky vody, čo Kyjev označuje za bezohľadný vojnový zločin. Rusko popiera, že by cielilo na civilistov, a tvrdí, že Ukrajina využíva tieto zariadenia na napájanie svojho vojenského sektora. Ukrajina však tvrdí, že útoky sú zamerané hlavne proti civilistom.


Výpadky elektriny v Odeskej oblasti prišli deň po rozsiahlom ruskom útoku, ktorý prerušil dodávky elektriny v Kyjeve a ďalších deviatich regiónoch. DTEK uviedla, že už obnovila dodávky elektriny pre viac ako 800-tisíc domácností v hlavnom meste.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil piatkové ruské útoky za „rekord v darebáctve“ a vyzval západné krajiny, aby vystupňovali sankcie voči Moskve.


Zdroj: SITA.sk - Rekord v darebáctve. Ruský útok prerušil dodávky elektriny v častiach Odeskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rusko-ukrajinský konflikt ruský útok Sankcie proti Rusku Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rybníček kritizuje Fica: Spájať komunálne a parlamentné voľby je úplne mimo reality
<< predchádzajúci článok
Ukrajinské útoky dronmi a raketami spôsobujú v Rusku až 20-percentný nedostatok paliva, tvrdí Zelenskyj

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 