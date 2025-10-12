|
|
12. októbra 2025
Rybníček kritizuje Fica: Spájať komunálne a parlamentné voľby je úplne mimo reality
Tagy: Demokracia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Komunálne voľby Parlamentné voľby Premiér Slovenskej republiky Primátor Trenčína Regionálne voľby
Predĺženie mandátu županov, primátorov, starostov a poslancov o ďalší rok považuje primátor Trenčína Richard Rybníček za praktický nezmysel, ktorý prinesie chaos. ...
Zdieľať
12.10.2025 (SITA.sk) - Predĺženie mandátu županov, primátorov, starostov a poslancov o ďalší rok považuje primátor Trenčína Richard Rybníček za praktický nezmysel, ktorý prinesie chaos. Takáto zmena by podľa neho spôsobila vážny organizačný chaos, znechutenie voličov a otvorila dvere k ohýbaniu základných pravidiel demokracie podľa momentálnej politickej potreby. Úvahu o odložení komunálnych a regionálnych volieb o rok prezentoval premiér Robert Fico v sobotu na sneme strany Smer.
Rybníček na sociálnej sieti pripomenul, že ak by sa mandát samosprávnych orgánov mal predĺžiť, musí sa to urobiť ústavným zákonom, teda získať 90 hlasov v Národnej rade SR, koalícia ich sama nemá. „Verím, že starostovia za KDH aj samotné KDH nebudú podporovať zmenu, ktorá by znamenala, že dĺžka mandátu sa bude upravovať podľa politickej potreby,“ dodal primátor Rybníček.
Upozornil tiež na to, že ak majú byť parlamentné voľby v septembri 2027, komunálne a regionálne by tak pripadli pred Vianocami 2027. „To je nielen absurdné, ale aj prakticky nezvládnuteľné. Navyše, treba si uvedomiť, že volebná kampaň na županov, primátorov, starostov a poslancov v župách, mestách a obciach trvá často niekoľko mesiacov, niekedy aj pol roka či rok. Predstava, že v jednom čase bude bežať parlamentná aj komunálna kampaň, je úplne mimo reality. To premiér predsa nemôže myslieť vážne,“ skonštatoval Rybníček, ktorý je aj prezidentom Únie miest Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Rybníček kritizuje Fica: Spájať komunálne a parlamentné voľby je úplne mimo reality © SITA Všetky práva vyhradené.
