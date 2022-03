Rekordér Popovich nemá rád chválu a popularitu, zaujíma ho len zlepšovanie jeho hráčov

Gregg Popovich sa dočkal 1336. víťazstva v základnej časti NBA, čím sa osamostatnil na prvej priečke historického poradia úspešnosti trénerov v zámorskej basketbalovej profilige.

Jeho San Antonio v piatok zdolalo Utah 104:102 a Popovich sa posunul pred Dona Nelsona, svojho priateľa a mentora, s ktorým od roku 1992 strávil dve sezóny pri kormidle Golden State.

Osobnosti histórie profiligy

Legendárna kariéra

13.3.2022 (Webnoviny.sk) -Sedemdesiattriročný rodák z East Chicaga v štáte Indiana potreboval na rekordný zápis odkoučovať 2030 zápasov počas 26 sezón v NBA. Všetky strávil ako hlavný tréner v tíme San Antonio Spurs.Popovich sa dočkal piatich titulov šampióna NBA a 13 divíznych prvenstiev. Bol vyhlásený za jedného z 15 najväčších osobností histórie profiligy, trénoval také persóny svetového basketbalu, akými boli David Robinson, Tim Duncan, Manu Ginóbili či Tony Parker.Pod jeho vedením účinkovali v NBA aj Steve Kerr, Monty Williams, Ime Udoka a Doc Rivers, ktorí neskôr prešli na trénerské remeslo a dnes rovnako vedú tímy v NBA. San Antonio pod vedením Popovicha 18 rokov za sebou (2000 - 2017) dosiahlo minimálne 50 víťazných zápasov v NBA, čo je ligový rekord. Rovnako 22 účastí v play-off je rekordné číslo."Úspech Gregga Popovicha s tímom Spurs je v našej lige bezprecedentný. Takže je skvelé, že práve on je rekordérom v počte víťazstiev. Jeho vodcovstvo a neochvejné nasadenie v hre sú široko obdivované generáciami hráčov aj trénerov. Gratulujem Popovi k celej jeho legendárnej kariére," uviedol vo vyhlásení komisár NBA Adam Silver.Na rekordnom víťazstve číslo 1336 mal veľký podiel rozohrávač Dejounte Murray, ktorý k 27 bodom pridal aj 9 doskokov a v závere zápasu premenil rozhodujúce tri trestné hody. Rakúsky pivot Jakob Pöltl pridal 15 bodov a 11 doskokov."Pop nemá rád chválu a nestojí o popularitu. Nemá rád, keď ho ostatní vyrušujú v práci. Je to chlap, ktorý sa každý deň koncentruje len na to, aby sa zlepšovali hráči pod jeho vedením. Nemá rád reči o rekordoch, ale má rád svojich hráčov. A to všetkých od najväčších hviezd až po chlapíka s desaťdňovou zmluvou. Všetkých rovnako úprimne objíme po zápase. Buďte si istí, že keď ten rekord dosiahneme, všetci si to spolu užijeme. Je to skvelý človek a všetko, čo dokázal, si zaslúži," povedal Dejounte Murray na adresu Popovicha počas nedávneho All-Star víkendu v Clevelande.