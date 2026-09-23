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 24hod.sk    Šport

23. septembra 2026

Španieli nechcú poľaviť ani po zisku zlata na MS 2026, chcú ísť ešte ďalej


Tagy: Liga národov 2026/2027 španielska futbalová reprezentácia

Tréner Luis de la Fuente sa po víťazstve na MS 2026 zameriava na budúcnosť. Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente po triumfe na MS 2026 nepoľaví ani v nasledujúcich rokoch a už ...



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euro_2024_soccer_spain_france_47365 676x452 23.9.2026 (SITA.sk) - Tréner Luis de la Fuente sa po víťazstve na MS 2026 zameriava na budúcnosť.


Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente po triumfe na MS 2026 nepoľaví ani v nasledujúcich rokoch a už sa sústredí na ďalšie výzvy. Po tom, čo "červená fúria" v roku 2024 ovládla ME a nedávno aj MS, má v Lige národov v sobotu proti Anglicku hlavný cieľ - zlepšovať sa.

De la Fuente uviedol, že hneď po finálovom zápase MS 2026 proti Argentíne už myslel na ďalší krok a nedávno predĺžil zmluvu, aby zostal pri tíme až do roku 2032. "V tom okamihu, dve či tri minúty po víťazstve, ku mne pristúpil jeden z hráčov a spýtal sa, čo ešte máme vyhrať. Odpovedal som, že zápas proti Anglicku 26. septembra," uviedol 65-ročný kouč.

"Tento tím sa nikdy nezastaví. Svetový šampionát nestačí - musíme byť ešte lepší. To, čo sme dosiahli, nestačí na to, aby sme vyhrali ďalší zápas," pokračoval.

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Nasledujúcim veľkým cieľom Španielska budú ME 2028, na ktorých by chceli nadviazať na úspechy tímu z rokov 2008, 2010 a 2012. Vtedy Španieli dvakrát ovládli ME a medzitým aj MS. De la Fuente priznal, že opakovanie takého úspechu bude náročné.

"V živote je veľmi ťažké vyhrávať, a oveľa viac tímov prehráva ako vyhráva. Opakovanie minulých úspechov v podobe titulov je ťažké, ale budeme sa snažiť byť stále tímom, ktorý bude bojovať o víťazstvo. Teraz sme tím, ktorý treba zdolať, čo je ďalšou motiváciou," poznamenal.

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V sobotu proti Anglicku, ktorého kouč Thomas Tuchel priviedol mužstvo k finále na ME 2024, nasadí Španielsko podobný tím ako na MS vrátane mladej hviezdy Lamina Yamala a kapitána Rodriho. Obaja sú v hre o prestížnu Zlatú loptu.

Do kádra sa po zranení vrátil stredopoliar Fermín López z FC Barcelona aj obranca Realu Madrid Dean Huijsen. Nahradiť zraneného brankára Joana Garcíu môže Josep Martínez z Interu Miláno. Popri tom sa do reprezentácie dostávajú aj iní nováčikovia, ako napríklad útočník Roberto Fernández z Espanyolu Barcelona či obranca Iván Fresneda, ktorý nahradil zraneného Pedra Porra z Tottenhamu.

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"Ako by sme mohli neprispôsobiť tím hráčom, ktorí všetko vyhrali? Ale to neznamená, že neotvoríme dvere aj tým, ktorí sa chcú pridať," povedal De la Fuente.


Zdroj: SITA.sk - Španieli nechcú poľaviť ani po zisku zlata na MS 2026, chcú ísť ešte ďalej © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga národov 2026/2027 španielska futbalová reprezentácia
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