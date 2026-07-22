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 24hod.sk    Šport

22. júla 2026

Tréner Southamptonu čelí obvineniu v rámci špionážneho škandálu


Tagy: Premier League The Championship

Tonda Eckert organizoval neoprávnené sledovanie tréningov súperov v súťaži The Championship. Tréner Tonda Eckert z anglického futbalového klubu FC Southampton čelí obvineniam zo strany Futbalovej ...



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britain_fa_cup_soccer_174_ 676x451 22.7.2026 (SITA.sk) - Tonda Eckert organizoval neoprávnené sledovanie tréningov súperov v súťaži The Championship.


Tréner Tonda Eckert z anglického futbalového klubu FC Southampton čelí obvineniam zo strany Futbalovej asociácie (FA) v súvislosti so špionážnym škandálom, ktorý vyústil do vyradenia jeho tímu z play-off o postup do Premier League.

V dramatickom kontroverznom prípade, ktorý otriasol anglickým futbalom počas sezóny 2025/2026, priznali predstavitelia FC Southampton, že špehovali tréningovú jednotku svojho súpera FC Middlesbrough.

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Okrem toho zástupcovia Southamptonu v priebehu sezóny sledovali aj tréningy ďalších klubov zo súťaže The Championship - Ipswichu Town a Oxfordu United.

Po víťazstve nad hráčmi Middlesbrough v semifinále play-off však bol Southampton vyradený vyraďovacej časti a proti Hullu City hrali futbalisti Middlesbrough. Navyše, Southampton bude mať v sezóne 2026/2027 odrátané štyri body.

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Finančná strata Southamptonu bola značná, pretože postup do Premier League by mal hodnotu približne 200 miliónov libier (cca 234 miliónov eur). Nezávislá disciplinárna komisia vymenovaná predstaviteľmi súťaže rozhodla, že špionáž bola autorizovaná Eckertom a predstavovala "premyslený a cielene realizovaný plán zhora nadol".

FA potvrdila, že prešetrovala tento škandál a v stredu oficiálne obvinila Eckerta za jeho úlohu v prípade. "Tonda Eckert bol obvinený z troch porušení pravidla E3.1 FA v súvislosti s nekorektným správaním v období od decembra 2025 do mája 2026," uviedla FA v oficiálnom stanovisku.

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"Je mu kladené za vinu, že ako hlavný tréner konal nesprávnym spôsobom a/alebo pošpinil hru tým, že smeroval a/alebo autorizoval sledovanie tréningových jednotiek tímov Oxford United FC, FC Ipswich Town a FC Middlesbrough pred zápasmi medzi týmito klubmi a FC Southampton v decembri 2025, apríli 2026 a máji 2026."

Eckert má čas na reakciu do utorka 28. júla. FC Southampton začne sezónu 8. augusta zápasom prvého kola Ligového pohára proti Colchesteru a 16. augusta nastúpi na úvodný ligový zápas proti Watfordu.


Zdroj: SITA.sk - Tréner Southamptonu čelí obvineniu v rámci špionážneho škandálu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League The Championship
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