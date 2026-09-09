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 24hod.sk    Šport

09. septembra 2026

Rekordný dážď prinútil stovky športovcov Ázijských hier v Nagoji opustiť ubytovanie


Tagy: Ázijské hry 2026

Evakuácia trvala približne dve hodiny, organizátori zatiaľ nepredpokladajú narušenie programu hier. Stovky účastníkov Ázijských hier v Japonsku museli dočasne opustiť svoje ubytovanie po rekordných ...



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japan_asian_games_flooding_31_85 676x451 9.9.2026 (SITA.sk) - Evakuácia trvala približne dve hodiny, organizátori zatiaľ nepredpokladajú narušenie programu hier.


Stovky účastníkov Ázijských hier v Japonsku museli dočasne opustiť svoje ubytovanie po rekordných dažďoch v hostiteľskej Nagoji. Voda prenikla aj do niektorých súťažných priestorov, no organizátori zatiaľ očakávajú, že podujatia sa uskutočnia podľa plánu. Prvé súťaže sa začnú vo štvrtok.

V Nagoji v utorok spadlo za hodinu približne 104 milimetrov zrážok, čo viedlo mestské úrady k nariadeniu evakuácie v niektorých častiach mesta. Podľa predstaviteľa prístavnej správy museli do bezpečia odísť „stovky“ športovcov ubytovaných v oblasti Garden Pier, kde sa nachádzajú dočasné drevené obytné kontajnery.

Športovci sa mohli vrátiť približne po dvoch hodinách, keď úrady evakuačné nariadenie zrušili. Tohtoročné Ázijské hry nemajú samostatnú olympijskú dedinu a organizátori využívajú výletnú loď, dočasné drevené kontajnery a hotely.

Dažďová voda prenikla aj do viacerých športovísk. Starosta Nagoje Ičiró Hirosawa však uviedol, že zariadenia neutrpeli vážne škody. „Vplyv bol obmedzený, napríklad voda zatekala cez strechy niektorých budov, ale situácia zatiaľ nie je taká vážna, aby bolo ohrozené otvorenie 19. septembra,“ povedal.

Ázijské hry sa oficiálne začnú otváracím ceremoniálom 19. septembra, niektoré súťaže však odštartujú už skôr. Basketbalový turnaj sa začne vo štvrtok. Na hrách sa očakáva viac ako 17-tisíc športovcov a funkcionárov, čo je viac ako na olympijských hrách.

Prudké dažde v utorok dočasne zastavili aj premávku metra a autobusov v Nagoji. Japonská meteorologická agentúra vydala najvyšší stupeň povodňového varovania pre významnú rieku v oblasti. Podľa vedcov zmena klímy spôsobená ľudskou činnosťou zvyšuje frekvenciu a intenzitu extrémnych poveternostných javov v Japonsku aj inde vo svete.


Zdroj: SITA.sk - Rekordný dážď prinútil stovky športovcov Ázijských hier v Nagoji opustiť ubytovanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ázijské hry 2026
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