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 24hod.sk    Šport

09. septembra 2026

Sobolenková po obrate zdolala Noskovú, na US Open útočí na tretí titul za sebou


Tagy: US Open

Bieloruská svetová jednotka prehrávala v rozhodujúcom sete 2:4, no napokon postúpila do šiesteho semifinále v New Yorku po sebe. Arina Sobolenková postúpila do semifinále tenisového US Open po ...



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us_open_tennis_57365 676x451 9.9.2026 (SITA.sk) - Bieloruská svetová jednotka prehrávala v rozhodujúcom sete 2:4, no napokon postúpila do šiesteho semifinále v New Yorku po sebe.


Arina Sobolenková postúpila do semifinále tenisového US Open po dramatickom víťazstve nad Lindou Noskovou 7:6 (1), 3:6, 7:6 (7). Dvojnásobná obhajkyňa titulu v rozhodujúcom sete prehrávala 2:4, no dokázala zápas otočiť a udržala si šancu na tretí triumf v New Yorku za sebou.

„Aký to bol boj,“ povedala Sobolenková po zápase. „Tlačila som sa až na hranicu svojich možností, najmä v treťom sete.“ Bieloruska priznala, že po strate podania v piatom geme rozhodujúceho dejstva už takmer počítala s prehrou. „Úprimne som si myslela, že je koniec, že zápas sa skončil, a práve to mi pomohlo uvoľniť sa a ísť do úderov,“ dodala.

Sobolenková sa však dokázala vrátiť do zápasu a čistou hrou pri podaní súperky vyrovnala na 4:4. V desaťbodovom tajbrejku prehrala prvé dve výmeny, no následne získala prevahu a víťazstvo spečatila odvážnym esom z druhého podania.

Dvadsaťjedenročná Nosková, úradujúca wimbledonská šampiónka, kládla svetovej jednotke výrazný odpor. Zaznamenala 18 es a celkovo 46 víťazných úderov oproti 42 Sobolenkovej. Stala sa tiež prvou hráčkou, ktorá Bieloruske na tohtoročnom US Open vzala set.

Sobolenková vyhrala vo Flushing Meadows už 18 zápasov za sebou. Na udržanie postu svetovej jednotky, ktorý jej patrí od októbra 2024, však potrebuje pokračovať vo víťaznej sérii. Ani zisk titulu jej nemusí stačiť, keďže druhá hráčka rebríčka Jelena Rybakinová sa môže dostať na čelo, ak v stredajšom štvrťfinále zdolá Čchin-wen Čeng.

V semifinále sa Sobolenková stretne s Jessicou Pegulovou, ktorá zdolala krajanku Emmu Navarrovú 3:6, 6:4, 6:3. Bieloruska Američanku porazila vo finále US Open v roku 2024 aj v minuloročnom semifinále.

Do semifinále postúpil aj Američan Frances Tiafoe, ktorý po obrate z 0:2 na sety zdolal krajana Alexa Michelsena 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (6). Michelsen podával v treťom sete za stavu 5:4 na víťazstvo, no Tiafoe sa vrátil do zápasu a po štyroch hodinách a 38 minútach uspel.


Zdroj: SITA.sk - Sobolenková po obrate zdolala Noskovú, na US Open útočí na tretí titul za sebou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: US Open
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