Rekreačná oblasť Kurinec mala počas sezóny rekordnú návštevnosť

Na archívnej snímke sú dva bazény s termálnou vodou v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená Voda pri Rimavskej Sobote. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rimavská Sobota 2. októbra (TASR) – Viac ako 60.000 platiacich návštevníkov zavítalo počas letnej sezóny do aquaparku v rekreačnej oblasti Kurinec pri Rimavskej Sobote. TASR o tom informoval primátor mesta Jozef Šimko s tým, že ide o doteraz najvyšší počet a samospráva mala vďaka tomu tržby takmer 300.000 eur.konkretizoval Šimko.Dodal, že do novembra chcú postaviť aj vežu a do budúcej letnej sezóny tobogan kompletne dokončiť. Pre porovnanie, vlani zaznamenala samospráva vo svojej rekreačnej oblasti celkovo 55.000 návštevníkov. Novinkou tohtoročnej sezóny Kurinca bolo osvetlenie cyklotrasy, ktorá do rekreačnej oblasti vedie priamo z mesta. Samospráva tiež zainvestovala do nového, výkonnejšieho čerpadla, ktoré bolo zároveň spustené hlbšie do geotermálneho vrtu. Vďaka tomu bola voda približne o jeden a pol stupňa teplejšia.Medzi ďalšími plánmi do budúcnosti v súvislosti s Kurincom je podľa primátora vybudovanie nového bazéna s vlnobitím a navŕtanie nového geotermálneho vrtu, keďže súčasný pre rozširovanie aquaparku prestáva kapacitne postačovať. Samospráva má v pláne vybudovať aj krytý bazén, vďaka čomu by Kurinec mohol byť v prevádzke celoročne.