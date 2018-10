Verejné prístavy chcú vybudovať zázemie pre plavidlá v Bratislave

Na archívnej snímke lode kotvia v osobnom prístave na rieke Dunaj v Bratislave 25. apríla 2018. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) - Verejné prístavy chcú vybudovať zázemie pre plavidlá v prístave v Bratislave. Hľadajú dodávateľa, ktorý by pre tento projekt vypracoval technicko-ekonomickú štúdiu, kde by sa navrhli a posúdili varianty možného riešenia.Verejné prístavy predpokladajú cenu za vypracovanie štúdie vo výške 419.750 eur bez dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.Štúdia by mala navrhnúť a posúdiť varianty možného riešenia vybudovania zázemia pre zabezpečenie odpadového hospodárstva a čerpania pohonných látok na medzinárodnej vodnej ceste Dunaj spolu s identifikáciou doplnkových služieb požadovaných užívateľmi vo verejnom prístave Bratislava.opísali Verejné prístavy v oznámení.Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri do 5. novembra tohto roku. Zákazka bude spolufinancovaná z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.