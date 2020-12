Rekreačné poukazy sa zdaňovať nebudú, mohlo by to spôsobiť problémy firmám i zamestnancom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.12.2020 (Webnoviny.sk) - Rekreačné poukazy budú aj naďalej oslobodené od daní a odvodov. V parlamentnej rozprave to pri podávaní rozsiahleho pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o dani z príjmov uviedol predseda výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS). "Dáva zmysel zachovať rekreačné poukazy," povedal.Hnutie Sme rodina prostredníctvom sociálnych sietí začiatkom novembra informovalo o tom, že vládna koalícia sa rozhodla nezdaniť rekreačné poukazy. Podľa pozmeňujúcemu návrhu, ktorý sa stal súčasťou spoločnej správy k vládnemu návrhu novely zákona o dani z príjmov, sa mali zaviesť odvody a zdanenie rekreačných poukazov od januára budúceho roka.Proti tomuto návrhu sa však postavilo viacero organizácií vrátane Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Podľa asociácie by plánované zdanenie rekreačného poukazu problémy firiem ešte viac prehĺbilo a bolo by aj proti zamestnancom.