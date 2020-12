Auto vrazilo do ľudí v centre mesta Trier, nemecká polícia hlási mŕtvych a zranených (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.12.2020 (Webnoviny.sk) - Do ľudí na pešej zóne v meste Trier na juhozápade Nemecka v utorok popoludní vrazilo auto. Dve osoby zomreli, 15 ďalších utrpelo zranenia. Oznámil to starosta mesta Wolfram Leibe.Vodiča polícia zatkla a vozidlo zhabala. Polícia je na mieste činu a úrady vyzvali obyvateľov, aby nevstupovali do centra. Bližšie informácie zatiaľ nie sú známe. Na telefonické a e-mailové žiadosti o stanovisko zatiaľ polícia agentúre AP neodpovedala.