Rekuperácia vymení vzduch, zabráni tepelným stratám a pomôže aj alergikom

Riadený spôsob vetrania

Pomôcť môže aj alergikom

Centrálne alebo lokálne vetranie s rekuperáciou?

12.4.2023 (SITA.sk) -Výmena vzduchu v miestnostiach je nevyhnutná nielen pre naše zdravie, ale aj preto, aby sme zabránili tvorbe plesní a poškodeniu budov. V súčasnosti sa totiž budujú dokonalo tesné stavby, v ktorých však nedochádza k žiadnej výmene vzduchu a k prirodzenej infiltrácii cez konštrukcie. Aby sa zabezpečila hygienická výmena vzduchu, muselo by sa vetrať každé dve hodiny, najmenej však štyri- až šesťkrát denne aspoň päť minút. Okná by mali byť úplne otvorené a kúrenie vypnuté. V realite je to však takmer nemožné. Riešením môže byť rekuperácia.Ide o riadený spôsob vetrania, vďaka ktorému, na rozdiel od častého otvárania okien, eliminujete tepelné straty a dosiahnete vyššiu energetickú úsporu. Do interiéru privediete čerstvý vzduch a tiež v ňom dosiahnete optimálnu vlhkosť. Moderné rekuperačné jednotky , ktoré zabezpečujú regulovanú výmenu vzduchu, ponúka aj STIEBEL ELTRON. "Naše vetracie systémy odvádzajú znehodnotený vzduch, nepríjemné pachy a vodnú paru von z interiéru a v rovnakom čase privádzajú čerstvý filtrovaný vzduch do všetkých kútov miestností. Doma by sme však mali okrem priaznivého ovzdušia udržiavať aj rovnomernú teplotu s vyrovnanou vlhkosťou. Výmenník tepla v rekuperačnej jednotke je zároveň schopný odobrať až 94 % tepelnej energie z odvádzaného vzduchu a odovzdať ju čerstvému, privádzanému vzduchu," vysvetľujez technického oddelenia spoločnosti STIEBEL ELTRON.Každý tretí Slovák v súčasnosti trpí alergiou a každý desiaty obyvateľ Slovenska je aj astmatik. Ich počet u nás pritom z roka na rok stúpa. Práve títo ľudia sú citliví na kvalitu vzduchu v interiéri a štandardné vetranie najmä v jarných a jesenných obdobiach môže pre nich predstavovať nepohodu spojenú s vysokou koncentráciou peľov v ovzduší. Aj pre alergikov môže mať preto rekuperácia nesporné výhody. Vďaka špeciálnym filtrom na prívode vzduchu možno znížiť objem najrôznejších škodlivín vo vzduchu, vrátane peľov. Neustála cirkulácia vzduchu navyše zamedzí prašnosti, zníži koncentráciu baktérií a zabráni tvorbe plesní. "Filtre vetracej jednotky zachytávajú prachové častice a ďalšie škodliviny. Znižujú tiež koncentráciu peľov, a to až o 95 %. Rekuperácia pomáha udržiavať vlhkosť v miestnosti na úrovni 40 až 60 %, vďaka čomu sa darí eliminovať aj plesne, na ktoré sú alergici mimoriadne náchylní. Filtre možno zároveň jednoducho vymeniť, a to bez použitia akéhokoľvek náradia," hovoríz technického oddelenia spoločnosti STIEBEL ELTRON.Riadené vetranie obytných priestorov je možné dosiahnuť inštaláciou centrálneho alebo lokálneho systému.Pri centrálnom vetracom systéme je rekuperačná jednotka umiestnená v technickej miestnosti a vzduch sa distribuuje potrubnými rozvodmi. Centrálny systém je ideálnym riešením pre novostavby, nakoľko s inštaláciou centrálnej rekuperačnej jednotky VRC-W 400 sa väčšinou počíta už v projekte rodinného domu – kvôli montáži rozvodov. Vzduch sa distribuuje vysokoflexibilným systémom vzduchových rozvodov LVS. Tie sa najčastejšie inštalujú do podhľadov, ale v novostavbách je ich možné zabudovať aj do podlahy. Objem vzduchu, ktorý sa v miestnosti vymení, určuje výkon ventilátora. Vďaka jednoduchému ovládaniu môžete prietok vzduchu prispôsobiť svojim potrebám. Všetky centrálne vetracie systémy od spoločnosti STIEBEL ELTRON disponujú najmodernejšími technológiami, ktoré zvyšujú efektivitu a znižujú hlučnosť zariadení.Decentrálna, teda lokálna rekuperácia, je ideálnou voľbou najmä pri rekonštrukcii, alebo už obývanom objekte s lokálnymi problémami s vlhkosťou. Tento systém zvyčajne pozostáva z viacerých vetracích jednotiek, ktoré sú umiestnené na obvodovej stene a regulácie. Jednoduchá inštalácia lokálnej jednotky VLR 70 L Trend priamo do otvoru v stene umožňuje využitie na miestach, kde nie je možné inštalovať vetracie rozvody. Decentrálne jednotky od spoločnosti STIEBEL ELTRON sú energeticky úsporné a náklady na ich inštaláciu sú pomerne nízke. Ponúkajú však všetky výhody centrálneho vetrania a sú alternatívou pri modernizáciách alebo rekonštrukciách.Informačný servis