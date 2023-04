Vyše 2 000 výrobkov v Tescu má odteraz nižšiu cenu

Ako nájdu zákazníci v obchodoch Tesco najvýhodnejšie ceny:



Clubcard ceny – žlté logo v modrom rámiku označuje v obchodoch, letákoch aj v Online nákupoch výrobky s výhodnejšou cenou pre majiteľov vernostnej karty Clubcard. Zľavy sa pohybujú v priemere 30 % pri jednom nákupe.



Garantujeme nízke ceny – červené logo označuje stovky potravín s najvýhodnejšou cenou na trhu. Cenová garancia sa vzťahuje na produkty s bežnou cenou s výnimkou zliav, akcií a propagačných cien našej konkurencie.



Pondelkové zľavy pre seniorov – každý pondelok si môžu seniori znížiť celý nákup o 5 %, najviac o 10 eur. Seniorom nad 60 rokov sa vždy vpondelok vygeneruje zľavový kupón v aplikácii Clubcard. V prípade, ak nepoužíva aplikáciu, fyzický kupón získa senior na informačnom pulte v každej predajni Tesco po preukázaní veku dokladom. Kupón v aplikácii alebo fyzický kupón stačí potom ukázať pri pokladni, kde automaticky získajú seniori zľavu.



[1] Platí od 12. 4. 2023 do 30. 6. 2023 v obchodnej sieti Tesco.

12.4.2023 (SITA.sk) -"Uvedomujeme si, že rodinné rozpočty sú aj tento rok pod veľkým tlakom, preto sme v Tescu už v januári dlhodobo zlacnili viac ako 700 výrobkov, aby sme pomohli stlmiť dosahy inflácie na výdavky domácností. Záleží nám na tom, aby naši zákazníci platili menej, a rozhodli sme sa rozšíriť sortiment so zníženými cenami na viac ako 2 000 produktov. Pokles cien sa pohybuje v priemere od 5 do 15 %," hovoríMedzi produktmi so zníženými cenami sú najmäa nápoje, medzi ktorými zákazníci nájdu značkové produkty aj výrobky vlastnej značky a nechýba ani kozmetika avrátane plienok pre bábätká.[1]"Vybrali sme výrobky, ktoré tvoria dôležitú súčasť nákupného košíka domácností. Okrem toho sme už minulý rok zaviedli zvýhodnené nákupy s vernostným programom Clubcard, vďaka ktorému zákazníci môžu nakupovať s výraznými zľavami, a tiež Garanciu nízkych cien, kde každý týždeň porovnávame stovky produktov dennej spotreby, aby sme sa uistili, že zákazník u nás nakúpi za tie najnižšie ceny. Zákazníci Tesca sa tak môžu spoľahnúť, že v Tescu platia menej a dostanú aj naďalej skvelú hodnotu za peniaze, na čom teraz záleží viac ako kedykoľvek predtým," dopĺňa Martin Kuruc.K zľavneným produktom patrí napríklad maslo, jogurty, rôzne druhy syra, čerstvé mlieko, džús, slnečnicový olej, chlieb, vajcia, ryža, cukor, káva, čaj, pochutiny ako treska, tuniak, chrumky, keksíky, ale aj plienky značky Fred & Flo. Výrobky so zníženou cenou budú označenéZákazníci v Tescu, samozrejme, aj naďalej nájdu akciovú ponuku Clubcard cien, s ktorou na týždennom nákupe ušetria v priemere 30 percent z výslednej ceny nákupu. Zároveň sa môžu spoľahnúť na Garanciu nízkych cien, s ktorou majú istotu, že nakúpia za najnižšie bežné ceny. Tesco taktiež predĺžilo pondelkové zľavy 5 % pre seniorov.Informačný servis