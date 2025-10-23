Rekvalifikačné kurzy pre absolventov vysokých a stredných škôl

|
Práve teraz máš šancu získať náskok pred ostatnými a to úplne zadarmo. Vďaka projektu Zručnosti pre trh práce môžeš absolvovať rekvalifikačné kurzy plne hradené Úradom práce a naučiť sa to, čo ti v škole chýbalo: od digitálneho marketingu, grafiky, Microsoft Excelu či Power BI až po testovanie softvéru či základy podnikania.
Nepotrebuješ žiadne predchádzajúce skúsenosti a len chuť sa posunúť. A to všetko online, vo vlastnom tempe, s certifikátom, ktorý ti otvorí nové dvere.
Prečo sa oplatí urobiť kurz hneď po škole
Po škole sa neoplatí čakať na "tú pravú príležitosť", kým sa niečo objaví. Realita je taká, že na trhu práce vyhráva ten, kto je v pohybe.
Online kurzy cez Úrad práce zadarmo ti dajú presne to, čo väčšina absolventov nemá prax. Získaš zručnosti, ktoré firmy hľadajú každý deň: ovládanie Excelu, digitálny marketing, sociálne siete, grafický dizajn, e-shopy, testovanie softvéru, Power BI či SAP. A čo je ešte lepšie, tak naučíš sa to z domu, vlastným tempom, bez stresu a bez poplatkov.
Tvoje štúdium sa tým neskončilo a práve naopak, teraz môžeš konečne študovať niečo, čo má okamžitý dopad na tvoju kariéru.
Čo všetko sa dá naučiť – od Excelu po Python
Možno ešte netušíš, čo chceš robiť, a možno už tušíš, no chýba ti prax. V oboch prípadoch máš teraz výhodu a môžeš si vybrať z viac ako 600 online kurzov, ktoré ti Úrad práce preplatí v plnej výške. Od softvérových nástrojov až po kreatívne programy si tu každý nájde svoj smer.
Najžiadanejšie kurzy pre absolventov a mladých profesionálov
Digitálny marketing a e-shop – nauč sa tvoriť kampane, spravovať sociálne siete a rozbehnúť vlastný online projekt.
- Analýza dát a Power BI – od základov Excelu až po vizualizáciu dát ako v reálnej firme.
- Testovanie softvéru – ideálny vstup do IT bez potreby programovania.
- Soft skills a komunikácia – zručnosti, ktoré rozhodujú pri pohovoroch aj v tíme.
- Grafický dizajn a UX/UI – pre tvorivých ľudí, ktorí chcú spájať estetiku s technológiou.
- SAP a SQL – systémy, s ktorými pracujú najväčšie firmy na Slovensku.
- Python a Java programovanie – ak chceš začať kariéru v IT od základov.
A čo je na tom najlepšie?
Ak sa prihlásiš cez projekt Zručnosti pre trh práce, získaš plný prístup ku všetkým 634 kurzom až na jeden rok a to úplne zadarmo.
Kurzy nie sú len pre absolventov. Ak už pracuješ alebo si personalista, možno ťa prekvapí, že rekvalifikačné kurzy môžeš získať aj ako zamestnanec na TPP a to cez rovnaký projekt Úradu práce.
Od apríla 2024 sme pomohli viac ako 300 firmám a zamestnancom získať príspevok na vzdelávanie.
Úrad práce však podmienil financovanie tým, že kurz musí byť odlišný od tvojho aktuálneho zamestnania alebo odboru, aby ťa rozvíjal v novom smere. V praxi to znamená, že ak pracuješ v administratíve, môžeš si napríklad urobiť IT alebo marketingový kurz a tak získať nové možnosti kariérneho rastu.
Reálne čísla z trhu a praxe
Len v júni 2024 sa na portáli Profesia.sk objavilo:
- 21 083 pracovných ponúk na projektových špecialistov,
- 15 754 na analytikov dát,
- 6 832 na SAP špecialistov,
- a viac než 1 400 na Java programátorov.
Tieto dáta hovoria jasne a to, že technické a digitálne zručnosti sú budúcnosťou. A vďaka bezplatným kurzom ich teraz môžeš získať bez rizika.
Online profesijné programy a tituly – investícia, ktorá sa ti vráti
Ak si práve dokončil vysokú školu a chceš získať reálnu konkurenčnú výhodu, oplatí sa uvažovať aj nad online profesijnými titulmi ako MBA, DBA, MPA či MSc. Ide o intenzívne, ale prakticky zamerané programy, ktoré trvajú od pol roka do jedného roka a môžeš ich absolvovať kompletne online a to vlastným tempom, z domu a popri práci.
Štúdium v rozsahu približne 110 až 120 hodín ťa pripraví na reálne situácie, s ktorými sa stretneš v manažmente, marketingu, IT či administratíve. Na rozdiel od klasických akademických programov ide o vzdelávanie zamerané na prax, nie na teóriu. Výstupom je diplom s profesijným titulom, akreditované osvedčenie a odporúčanie pre zamestnávateľov.
Pre mladého absolventa to znamená obrovskú výhodu. Po skončení školy sa môžeš rýchlo rekvalifikovať, získať profesionálnu vizitku a posunúť sa na úroveň, kam sa väčšina tvojich rovesníkov dostane až po rokoch praxe.
Každý študent si vyberá vlastnú tému, ktorej sa chce venovať, a vypracuje praktickú záverečnú prácu s videoobhajobou. To ti dá nielen nové vedomosti, ale aj istotu pri prezentovaní vlastných nápadov a dôležitú schopnosť pre budúcich manažérov, marketérov či podnikateľov.
VITA Academy zároveň aktívne kontaktuje vybrané firmy a informuje ich o úspešných absolventoch týchto programov. Znamená to, že tvoje meno sa môže dostať priamo k 28 top spoločnostiam, ktoré hľadajú mladé talenty s praxou a moderným prístupom.
Rekvalifikačné kurzy predstavujú skvelú šancu, ako sa po škole posunúť ďalej a to bez stresu, bez poplatkov a s reálnym prínosom pre tvoju kariéru.
Ak sa rozhodneš prihlásiť, stačí vyplniť jednoduchý online formulár, vybrať si kurz a počkať na schválenie zo strany Úradu práce. Po schválení môžeš začať študovať z pohodlia domova, vlastným tempom a s podporou skúsených lektorov. Po ukončení kurzu získaš certifikát, ktorý ti pomôže pri hľadaní práce alebo pri rozbehu vlastného projektu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Rekvalifikačné kurzy pre absolventov vysokých a stredných škôl © SITA Všetky práva vyhradené.
