Rely Dakar poznačila tragédia, v siedmej etape zomrel Paulo Goncalves

12.1.2020 (Webnoviny.sk) - Siedma etapa 42. ročníka pretekov Rely Dakar sa do histórie prestížneho motoristického podujatia zapíše čiernymi písmenami. Pri svojej 13. účasti na púštnom dobrodružstve zahynul 40-ročný portugalský motocyklista Paulo Goncalves. Informoval o tom oficiálny web pretekov a následne sa smutná správa objavila aj na sociálnej sieti twitter.Goncalves mal po 276 kilometroch nehodu, o čom sa organizátori dozvedeli o 10.08 h miestneho času. O osem minút neskôr boli pri ňom leteckí záchranári, no Portugalčan bol v bezvedomí. Po resuscitácii ho transportovali do nemocnice, kde však následkom svojich zranení podľahol. Oficiálny web podujatia vyjadril úprimnú sústrasť jeho priateľom a rodine.Portál motoride.sk predpokladá, že pri nehode Goncalvesa zostali stáť aj Austrálčan Toby Price a Slovák Štefan Svitko . Ich medzičasy dlho nefigurovali v oficiálnom live timingu a napokon sa pri ich menách objavilo na 321. kilometri manko viac než 1:20 h. Víťazom siedmej etapy sa stal Španiel Joan Barreda, na čele celkového poradia zostane Američan Ricky Brabec.