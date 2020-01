Petra Vlhová nedokončila alpskú kombináciu v Zauchensee, vypla jej lyža a spadla (foto)

V rakúskom Zauchensee sa v nedeľu ide prvá alpská kombinácia v tejto sezóne Svetového pohára. Začala sa od 9.15 h jazdou v super G a o 11.45 h príde na rad slalomové kolo. Na štarte nechýbala ani slovenská lyžiarka Petra Vlhová, ktorá však svoju jazdu nedončila a spadla.

Super G nedokončila ani Shiffrinová

Vlhová začala super G výborne, viedla po prvom aj druhom medzičase, ale potom jej vypla lyža a spadla. Rovnako sa nedarilo ani Američanke Mikaele Shiffrinovej, ktorá takisto zaváhala v strednej časti trate a nedokončila úvodné kolo alpskej kombinácie.

Pre Vlhovú je predčasná rozlúčka v prvých pretekoch v alpskej kombinácii v tejto sezóne komplikáciou na ceste za možným ziskom malého glóbusu v tejto disciplíne. Jej tréner Livio Magoni na začiatku tohto súťažného ročníka vyhlásil, že jedným z hlavných cieľov bude zisk krištáľovej gule v paralelnom slalome alebo kombinácii.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas super G v rámci alspkej kombinácie Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v rakúskom Zauchensee. Zauchensee, 12. január 2020. Foto: SITA/AP.

„Nie je to moja chyba, stáva sa to. Tak je nastavené viazanie, aby sa vypla lyža. Išla som na priamo na jamu, ktorá bola na trati. Vrazila som do nej, viazanie sa prehlo a vypla sa mi lyža. Nie je to zábava, keď vám v takej rýchlosti vypne lyža, môže sa stať čokoľvek. V prvom rade som šťastná, že sa mi nič nestalo a že ma zatiaľ nič neboli. Možno ma bude bolieť bok, ale to je úplne v pohode. Nevadí, stalo sa,“ uviedla Petra Vlhová v reakcii pre spravodajstvo Slovenského rozhlasu.

„Jazdila som na riziko, lebo som videla, že Holdenerová aj Brignoneová išli veľmi dobre. Preto som nechcela nič nechať na náhodu. Čo som počula, jazdila som veľmi dobre. Snažím sa to zbytočne neriešiť. Beriem to z lepšej stránky, že asi aspoň oddýchnem pred Flachau,“ dodala Vlhová.

Do konca sezóny ešte dve kombinácie

Okrem Zauchensee ženy majú v pláne v tejto sezóne absolvovať ešte dve kombinácie do konca sezóny – vo švajčiarskej Crans Montane (23.2.) a talianskom La Thuile (1.3.).

Vlhová absolvovala dosiaľ v kariére vo Svetovom pohári iba jednu alpskú kombináciu. Preteky všestrannosti jazdila začiatkom marca 2018 vo švajčiarskej Crans Montane a skončila tam na bronzovom stupienku. O necelý rok neskôr na majstrovstvách sveta v Aare vybojovala v kombinácii striebro, keď bola len o tri stotinky sekundy v súčte zjazdu a slalomovej jazdy pomalšia ako Švajčiarka Wendy Holdenerová.

Vlhová vo štvrtok v Zauchensee nechýbala na prvom meranom tréningu zjazdárok a obsadila v ňom 31. miesto. V piatok sa jej darilo viac, za víťaznou Rakúšankou Ramonou Siebenhoferovou zaostala iba o 1,71 sekundy. Sobotňajší zjazd, v ktorom sa z triumfu tešila Corinne Suterová zo Švajčiarska, 24-ročná Liptáčka vynechala.





