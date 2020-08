Remišová alebo Kollár? Šeliga sa už rozhodol, koho podporí za šéfa Za ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga nebude kandidovať za predsedu vládnej strany Za ľudí . Ako informoval vo svojom profile na sociálnej sieti, za lídra strany podporí člena predsedníctva Za ľudí a poslanca parlamentu Miroslava Kollára , ktorý je jedným z dvojice kandidátov uchádzajúcich sa o túto funkciu.Druhou kandidátkou do čela strany je podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová . Snem vládnej strany Za ľudí, na ktorom majú delegáti voliť nového predsedu, sa bude konať v sobotu 8. augusta v Trenčianskych Tepliciach.„Úprimne hovorím, že si myslím, že Veronika (Veronika Remišová, pozn. SITA) aj Miro (Miroslav Kollár, pozn. SITA) majú strane čo ponúknuť. Verím, že obom ide o dobro krajiny, strany a až potom seba. Ak si mám vybrať medzi Veronikou a Mirom, tak si v sobotu vyberiem Mira. Práve pre jeho schopnosť rešpektovať názor iných, moderovať ako odbornú, tak kultúrnu diskusiu a zaujať jasný politický postoj. Napriek Veronikiným plusom ju neviem podporiť preto, že v tomto momente si myslím, že musí podstatne viac času venovať ,výstavbe´ nového ministerstva a zjednodušeniu eurofondov ako strane Za ľudí," ozrejmil Šeliga. Strana Za ľudí sa totiž potrebuje podľa jeho slov budovať, čo považuje za časovo náročnú záležitosť.Vládna strana Za ľudí získala vo februárových parlamentných voľbách 5,77 percenta hlasov voličov. Po niekoľkodňových rokovaniach vstúpila do vládnej koalície s hnutiami Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Sme rodina a so stranou Sloboda a Solidarita (SaS) . Súčasný predseda strany Andrej Kiska sa krátko po voľbách z politiky pre zdravotné problémy stiahol a rokovaním o zostavení vlády poveril práve Remišovú, ktorej následne vyslovil aj svoju podporu za šéfku strany.