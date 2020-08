Návrat ku koreňom – jedinečné spojenie projektu Back to basic so značkou Durisol

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Udržateľnosť a ekológia sa za posledné roky dostávajú do čoraz väčšieho povedomia ľudí, preto sme veľmi radi, že aj u nás na Slovensku sa realizujú výnimočné stavby, medzi ktoré patrí aj nový projekt Back to basic - návrat ku koreňom. Tento unikátny koncept je založený na láske k životnému prostrediu, ekológii a lokálnej výrobe. Výstavba celého projektu prebieha pri obci Veľké Úľany neďaleko Bratislavy, kde na jednom pozemku vznikla hospodárska budova a dokončuje sa stavba rodinného domu. Hospodárska budova bude plniť dvojaký účel, z jednej časti bude slúžiť na chov domácich zvierat a z tej druhej ako továrnička na spracovanie a výrobu farmárskych mliečnych produktov.Výnimočnosť tohto projektu však nespočíva len v jeho účele, ale aj v zhotovení. Stavby sú postavené z ekologického a recyklovateľného stavebného materiálu Durisol, ktorý je vyrábaný priamo na Slovensku, v bratislavskom závode spoločnosti Leier Baustoffe SK . Celá jeho výroba prebieha bez procesu horenia a s takmer minimálnou spotrebou energie. Výsledkom sú ľahko opracovateľné ekologické tvarovky, ktoré sa dajú rezať či frézovať bez toho, aby stratili svoje vlastnosti.Na stavbe sa tvarovky ukladajú na seba nasucho, pričom vytvárajú systém strateného debnenia stien. Následnou betonážou vznikne priebežné betónové jadro, ktoré zabezpečí statiku celej konštrukcie. Obvodové tvarovky Durisol sú vybavené vloženou tepelnou izoláciou, vďaka čomu nie je potrebné dodatočné zatepľovanie stavby. Dutiny v tvarovkách je možné využiť aj na rozvody kúrenia, vody, vzduchotechniky či odpadového potrubia. Ich porézny povrch je zase výborným podkladom pre omietku, kotvenie konštrukcií či vedenie elektroinštalácií. Tento moderný a funkčný systém tak dokáže architektovi aj stavebníkovi ponúknuť takmer neobmedzenú slobodu pri výstavbe a ušetriť námahu, čas i financie.Pri výstavbe rodinného domu sa použili sendvičové tvarovky Durisol typu DSs 45/12 so zabudovanou tepelnou izoláciou hrúbky 250 mm pre pasívne domy a pri hospodárskej budove tvarovky DSs 30/12 s izoláciou hrúbky 100 mm, ktorých tepelný odpor je vhodný pre objekty priemyselného charakteru. Jedinečnosť oboch stavieb spočíva aj v zachovaní fasády s priznaným Durisolom. Steny totiž nevyžadujú dodatočné zateplenie, budú opatrené len konzervačným nástrekom, a tak vďaka prírodnej zemitej hnedo-červenej farbe Durisolu dokonale splynú s okolitou prírodou.Celý projekt Back to basic je výborným príkladom spolupráce výrobcu a investora, ktorá vznikla na základe spoločnej filozofie a podpory nielen udržateľnej výstavby, ale aj ekologického prístupu a podpory lokálnej výroby.Viac informácií o ekologickom a recyklovateľnom stavebnom materiáli Durisol sa dočítate aj na webstránke výrobcu Leier na www.durisoltvarovky.sk Informačný servis