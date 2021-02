Remišová chce časť protikrízového balíka vyčleniť pre kraje, k dispozícii sú aj staršie zdroje

Jednoduchšie nasmerovanie zdrojov do regiónov

Zdroje z programového obdobia 2014 - 2020

25.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová Za ľudí ) chce vyčleniť pre vyššie územné celky (VÚC) časť financií z európskeho protikrízového finančného balíku REACT-EU. Vicepremiérka to povedala na rokovaní s predstaviteľmi združenia vyšších územných celkov SK8.Témou rozhovoru s predsedami samosprávnych krajov bol doterajší stav čerpania eurofondov, príprava na nové programové obdobie a aj opatrenia, ktoré nasmerujú európske zdroje jednoduchšie do regiónov. V tlačovej správe o tom informoval vedúci tlačového oddelenia ministerstva investícií Andrej Ďuríček Slovensko dostane z balíku REACT-EU 780 miliónov eur. Ako Remišová zdôraznila, peniaze pre kraje pôjdu výlučne na prípravu kvalitných projektov pre programové obdobie 2021 až 2027. Chce tiež dosiahnuť, aby bol proces využívania eurofondov transparentný, efektívny a čo najjednoduchší a najrýchlejší. „Predsedov samosprávnych krajov som informovala, aké máme plány na využitie zostávajúcich peňazí z regionálneho programu IROP a tiež o tom, ako chceme zlepšiť čerpanie eurofondov a viac zapojiť do procesu regióny,“ povedala podpredsedníčka vlády.Remišová pripomenula, že pre regióny sú ešte stále k dispozícii zdroje z programového obdobia 2014 - 2020. V rámci regionálneho programu IROP plánuje rezort podporiť verejnú zeleň, cyklodopravu, verejnú osobnú dopravu, stredné odborné školy, základné školy či zatepľovali budov.Ministerka Remišová ďalej informovala predsedov samosprávnych krajov o pripravovanom Operačnom programe Slovensko a Partnerskej dohode, na základe ktorej sa bude prerozdeľovať takmer 13 miliárd eur. Medzi hlavné oblasti, kam má podpora smerovať, vymenovala napríklad verejnú osobnú dopravu, školstvo, životné prostredie, zamestnanosť, sociálnu starostlivosť, cestovný ruch či kultúru.