Blaha: Núdzový stav k ničomu nevedie, má byť len dočasným riešením

Núdzový stav k ničomu nevedie, navyše, má byť len dočasným riešením. Vyhlásil to poslanec a podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha v pléne Národnej rady (NR) SR. V rámci diskusie k predlžovaniu núdzového stavu potvrdil, že Smer-SD nepodporí tento návrh a bude hlasovať proti. Opätovne kritizoval plošné testovanie aj neúčasť predstaviteľov vlády na rokovaní parlamentu o tejto veci. Skonštatoval, že práve vláda je zodpovedná za to, že Slovensko sa prepadlo v počte hospitalizovaných aj úmrtí na ochorenie COVID-19. Poukázal na atmosféru v spoločnosti a hnev ľudí.





"Priniesť núdzový stav ako riešenie, keď zjavne nepomáha, je vykopávanie otvorených dverí," poznamenal. Argumentuje tým, že je vyhlásený už dlhé obdobie a situácia sa nezlepšuje. Pozrieť sa podľa neho treba na okolité krajiny, ktoré sú na tom lepšie, a pýtať sa, čo robia inak. Odpoveď vidí v tom, že nemajú plošné testovanie. Tvrdí, že to len zvyšuje mobilitu ľudí a riziko.Poukázal aj na predikcie, že sa situácia dlhšiu dobu nevyrieši úplne. Vláda podľa neho predpokladá, že núdzový stav bude platiť ešte dlho. Blaha to označil za vypnutie demokracie a upozornil na závery Benátskej komisie, že núdzový stav môže platiť len určité obdobie. Poznamenal, že keby stál na čele krajiny štátnik, tak by zvolal nejakú formu rady solidarity a hľadal konsenzus. Namiesto toho podľa neho prichádza premiér Igor Matovič (OĽANO) s direktívnymi návrhmi, ktorými "vytáča ľudí" aj partnerov.Poslanec Ján Herák (OĽANO) reagoval tým, že vlády Smeru-SD v minulosti neriešili problémy v rôznych oblastiach, čoho dôsledkom sú aj problémy v zdravotníctve. Očakával by od opozície aj konštruktívne riešenia. Milan Potocký (OĽANO) dodal, že nemocnice sú dnes preplnené aj preto, lebo financie na dobudovanie kapacít a rozvoj zdravotníctva sa za vlády Smeru-SD vytunelovali. Podobne to vidí Ľuboš Krajčír (Sme rodina).Richard Takáč (Smer-SD) sa pýta, čo má spoločné predchádzajúce vládnutie Smeru-SD s tým, že súčasná vláda situáciu nezvláda. Podotkol, že sú aj krajiny tretieho sveta s horším zdravotníctvom, ktoré situáciu zvládajú omnoho lepšie. Na adresu plošného testovania uviedol, že sa po ňom v regiónoch dokonca zhoršujú počty nakazených.Radovan Kazda (SaS) sa zastal celoplošného testovania. Uviedol, že hoci na krátky čas zvýšilo mobilitu, zachytilo množstvo infikovaných ľudí.Do diskusie k predlžovaniu núdzového stavu sa prihlásilo ešte 15 poslancov ústne. Na poslaneckom grémiu sa zástupcovia strán dohodli, že vo štvrtok budú pokračovať až do úplného prerokovania bodu. Hlasovať by o tom mali ale až v piatok (26. 2.).