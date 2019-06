Remišová chce v strane Za ľudí pokračovať v boji proti korupcii, Kiska je pripravený byť premiérom

Zmena k lepšiemu v dôležitých oblastiach

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) - Každý, kto vedie politickú stranu, by mal byť pripravený zastávať funkciu premiéra. Pre agentúru SITA to uviedla poslankyňa NR SR Veronika Remišová, ktorá odišla z hnutia OĽaNO do vznikajúcej strany Andreja Kisku Za ľudí.Zároveň vyhlásila, že Kiska je pripravený byť premiérom. "O vláde, o premiérovi, o tom, kto v nej bude a akú silu budú mať jednotlivé myšlienkové prúdy, ktoré strany zastávajú, rozhodnú nakoniec ľudia vo voľbách. Radšej ako o funkciách sa rozprávajme o programe, o tom, čo a ako chceme konkrétne zmeniť," uviedla.O tom, aký výsledok môže strana Za ľudí dosiahnuť v parlamentných voľbách v roku 2020, podľa Remišovej rozhodnú voliči. Poslankyňa parlamentu verí, že svojou prácou si získajú dôveru ľudí. "Ale k ľuďom pristupujeme s pokorou, nechcem rozhodovať za nich a hovoriť nejaké čísla," podotkla."Budeme tvrdo s kolegami pracovať, pretože po 12-tich rokoch vlády Roberta Fica a súčasnej vládnej koalície všetci túžime po zmene. Zmene k lepšiemu v dôležitých oblastiach, v zdravotníctve, školstve, v boji proti korupcii a celkovej potrebe obnovy dôvery v inštitúcie a v štát. Ale okrem naliehavých problémov sa chceme sústrediť aj na riešenie nových výziev, ktoré Slovensko v budúcnosti čakajú. Napríklad automatizácia, ktorá ohrozuje naše pracovné miesta, alebo starnutie obyvateľstva," uviedla.Podľa Remišovej dnes niektorí politici vidia starších ľudí ako záťaž. "No opak je pravdou, je to príležitosť pre koncept striebornej ekonomiky, kde je veľký potenciál pre nové služby a inovatívne produkty napríklad v oblasti zdravotníctva práve pre seniorov," konštatovala.Aké sú jej osobné ambície nekonkretizovala. "Mojou ambíciou je služba v politike. Kde a akým spôsobom to bude, rozhodnú ľudia vo voľbách. Doteraz som sa venovala hlavne boju proti korupcii, s čím samozrejme úzko súvisí práca polície, prokuratúry a ostatných inštitúcií štátu. Pre úspešné a spravodlivé Slovensko je nevyhnutné, aby sme mali dobre fungujúcu políciu, ktorej budú ľudia dôverovať. V tejto oblasti budem robiť aj naďalej v rámci strany Za ľudí," priblížila.Remišová sa neobáva, že strana bude od začiatku poznačená negatívami. "Negatívne prívlastky šíri hlavne Robert Fico, čo je pochopiteľné, pretože vďaka Andrejovi Kiskovi nie je Robert Fico ani prezidentom, ani premiérom, ani ústavným sudcom. Robertovi Ficovi sa ale čudujem, pred štyrmi rokmi podobne vyťahoval rôzne daňové kauzy Igora Matoviča a vo voľbách to hnutiu OĽaNO skôr pomohlo. Teraz skúša to isté na Andreja Kisku," uzavrela poslankyňa.Veronika Remišová je ďalšou posilou strany Andreja Kisku Za ľudí. Ten ju 27. júna predstavil na tlačovej konferencii. Remišová minulý týždeň oznámila, že ona ani ďalší štyria poslanci NR SR za OĽaNO už za hnutie nebudú v ďalších voľbách kandidovať. Záujem Kisku, aby sa k nemu Remišová pripojila, bol známy už dlhšie."Potrebujeme prepracovaný program a kvalitný tím ľudí, ktorí vedia spolupracovať a presadiť potrebné zmeny. Lídrov, ktorí sa nebudú vzájomne hašteriť, ale budú spolupracovať, zamerajú sa na seriózny program a diskusiu s budúcimi partnermi. Potrebujeme konštruktívnu a energickú politiku s úctou k pravde, s ľuďmi v regiónoch. Preto som sa rozhodla pridať k Andrejovi Kiskovi a tímu špičkových odborníkov v strane Za ľudí. Verím, že táto nová strana prinesie na Slovensko pozitívnu zmenu, po ktorej Slováci tak túžia," povedala Remišová.Andrej Kiska skončil svoj mandát na poste prezidenta 15. júna. Následne 17. júna oficiálne predstavil tím a priority vznikajúcej strany Za ľudí. Pridali sa k nemu napríklad bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková, bývala poslankyňa NR SR a Európskeho parlamentu Jana Žitňanská či bývalý veľvyslanec pri NATO Tomáš Valášek a organizátor zhromaždení Za slušné Slovensko Juraj Šeliga. S Kiskom na vzniku strany spolupracuje aj starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký, primátor Hlohovca Miroslav Kollár či jeho spolupracovníčka z Prezidentského paláca Vladimíra Marcinková. Kiska svoju stranu definuje ako stredovú. Medzi priority strany bude patriť zdravotníctvo, školstvo, ale aj riešenie korupcie, regionálnych rozdielov či sociálne problémy.