Z členov vlády v roku 2018 najviac zarobil Sólymos, najmenej Laššáková

Bratislava 30. júna (TASR) - Najviac z členov vlády v minulom roku zarobil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), a to 332.322 eur. Druhý najvyšší príjem vo výške 72.758 eur preukázal minister obrany Peter Gajdoš (SNS), tretí vo výške 69.487 eur exminister financií Peter Kažimír. Nasleduje podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) s príjmom 59.036 eur. Vyplýva to z ich majetkových priznaní, ktoré sú zverejnené na webstránke Národnej rady SR.Sólymos za výkon verejnej funkcie vlani zarobil 39.322 eur. Najvyššiu časť jeho minuloročného príjmu tvoril zisk z dividend a predaja pozemku, a to 293.000 eur. Iné príjmy neuviedol. V rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov priznal byt v bratislavskom Starom Meste, dom, záhradu a pozemok v Rusovciach či byt v chorvátskom Sukošane. Medzi hnuteľným majetkom v hodnote vyššej ako 35-násobok minimálnej mzdy priznal úspory v banke, hypotekárny úver, značkové hodinky či podiel v s.r.o.Gajdoš mal v minulom roku príjem z výkonu funkcie 35.630 eur a paušálne náhrady 10.519 eur. Ďalšiu časť jeho príjmu tvoril dôchodok a prenájom nehnuteľností vo výške 26.609 eur. Priznal aj polovičný podiel rodinného domu v Bernolákove, bytu v Rači či ornej pôdy v Chorvátskom Grobe.Kažimír zarobil za výkon funkcie 40.431 eur, paušálne náhrady v jeho príjmoch tvorili 11.416 eur. Priznal tiež príjem 17.640 eur zo správy vlastného majetku, prenájmu, podielov na zisku a prijatých úrokoch. Vlastní dva byty v bratislavskom Starom Meste a rodinný dom, záhrady, zastavanú plochu a nádvorie v Hrádku. Z hnuteľného majetku priznal napríklad zbierku litografií a historických máp či finančné prostriedky v eurách a amerických dolároch v hotovosti a na účtoch a akcie spoločnosti.Rašiho príjem tvorilo v minulom roku 38.812 eur z výkonu verejnej funkcie, 2735 eur iné príjmy a 13.389 eur paušálne náhrady z výkonu verejnej funkcie. Uviedol tiež iný kapitálový príjem vo výške 4100 eur. Vo funkcii primátora Košíc poberal minimálnu mzdu. Priznal tiež polovičný podiel z dvoch bytov, garáže či pozemku s rodinným domom v Košiciach.Najmenej z členov vlády zarobila ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD), a to 28.764 eur. Iné financie neuviedla. Priznala polovičný podiel zo záhrady v obci Králiky. Uviedla, že nevlastní žiaden hnuteľný majetok v hodnote viac ako 35-násobok minimálnej mzdy.O niečo viac zarobil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Jeho príjem z výkonu verejnej funkcie dosiahol 33.228 eur. Priznal polovičný podiel z viacerých nehnuteľností v Galante. Vlastní napríklad aj dva apartmány v chorvátskom Sukošane. Z hnuteľného majetku v hodnote viac ako 35-násobok minimálnej mzdy uviedol poľovnícky výstroj, náramkové hodinky, cenné papiere, dve autá, podiel v obchodných spoločnostiach a ďalšie.