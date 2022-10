Remišová: Do úpravy rozpočtu sme zapracovali požiadavky SaS, teraz sa ukáže, či jej skutočne záleží na pomoci ľuďom

Bianco šek pre Matoviča

900 miliónov na pomoc firmám

17.10.2022 (Webnoviny.sk) - Podľa viceprepremiérky a predsedníčky strany Za Ľudí Veroniky Remišovej , strane Richarda Sulíka už nič nebráni v podpore rozpočtu a pomoci ľuďom a firmám.Uviedla to vo svojom stanovisku k utorkovému schvaľovaniu aktualizácie štátneho rozpočtu počas schôdze v Národnej rade SR „Do úpravy rozpočtu na rok 2022 sme priamo zapracovali adresnú pomoc ľuďom a firmám tak, ako to požadovala strana SaS," konštatovala vicepremiérka s tým, že „teraz sa ukáže, či SaS skutočne záleží na pomoci ľuďom, alebo sa definitívne pridali na stranu SMERu, HLASu a fašistov.“Parlament nebol minulý týždeň rámci hlasovania k novele zákona o štátnom rozpočte na tento rok opäť uznášaniaschopný. Vyššie výdavky na tento rok sa koalícia snaží presadiť už zopár týždňov.Pôvodne vláda návrh schválila 26. septembra a odvtedy si so sebou nesie nevôľu strany SaS, ako aj ostatnej opozície.Nie raz sa opoziční poslanci vyjadrili, že novelu zákona o štátnom rozpočte vnímajú ako bianco šek pre Igora Matoviča a vláda opakovane schválila ten istý návrh, kde nie je jasné, na čo chce vyššie výdavky použiť.Až v piatok minulý týždeň vláda schválila nový návrh novely zákona o štátnom rozpočte na tento rok. Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa v tomto roku zvyšujú o 1,5 mld. eur a celkové výdavky taktiež o 1,5 mld. eur.Do kapitoly rezortu práce by z celkovej výdavkovej sumy 1,5 mld. eur malo ísť 207,6 mil. eur na výplatu 13. dôchodkov a na kompenzácie pre ohrozené skupiny 190 mil. eur.Do kapitoly rezortu hospodárstva by na pomoc firmám na základe schémy štátnej pomoci malo ísť 900 mil. eur. V kapitole všeobecná pokladničná správa bude na kompenzácie pre verejnú správu 200 mil. eur.