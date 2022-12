Remišová dúfa, že si SaS vstúpi do svedomia. Spojiť sa s Hlasom nemá politický ani ľudský zmysel, tvrdí

Nemá dobrú koncovku

Boj proti korupcii

7.12.2022 (Webnoviny.sk) - Vicepremiérku a predsedníčku strany Za ľudí Veroniku Remišovú mrzí, že predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík (SaS) sa spojil s ľuďmi, proti ktorým celé roky spoločne bojovali.Pre stranu Sloboda a Solidarita (SaS) ani pre jej voličstvo to podľa Remišovej nemá nielen politický, ale ani ľudský a morálny zmysel.Uviedla to pre novinárov počas stredajšieho rokovania vlády. Dúfa, že poslanci, a to najmä poslanci strany SaS, si vstúpia do svedomia. Podľa nej odvolávanie vlády nemá dobrú koncovku, a to ani pre nich.Vníma to tiež ako určitý test princípov poslancov demokratického spektra, pričom spresnila, že má na mysli niektorých nezaradených poslancov, a tiež poslancov SaS.Podľa vicepremiérky niekto, kto to myslí vážne s bojom proti korupcii, s hospodárnosťou či s princípmi právneho štátu sa nemôže podpísať pod návrh na odvolanie vlády s ľuďmi obvinenými z korupcie a spoliehať sa na hlasy fašistov a zlodejov.Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podala strana SaS spolu s Hlasom-SD. Ako dôvod uviedli, že vláda ohrozuje základy ústavnosti a dôvery v demokratický režim. Vyčítajú jej návrh rozpočtu na rok 2023, rezignovanie na boj proti korupcii či zvyšovanie napätia v spoločnosti. Mimoriadna schôdza parlamentu sa začne vo štvrtok 8. decembra o 14:00, hlasovať sa bude 13. decembra o 11:00.