Vláda zavádza komplex opatrení na zníženie dopytu po tabakových výrobkoch, pri neplnoletých avizuje prísnejšiu represiu

Nový akčný plán

Prevencia a vzdelávanie

Odvykanie

7.12.2022 (Webnoviny.sk) - Na individuálny prístup voči cieľovým skupinám podľa veku i užívania tabakových výrobkov a znižovanie počtu fajčiarov prostredníctvom edukácie, represie, prevencie i abstinencie sa chce zamerať Národný akčný plán na kontrolu tabaku a súvisiacich výrobkov na roky 2023 až 2030, ktorý v stredu schválila vláda.Užívanie tabakových a podobných výrobkov má dopady na verejné zdravie a je globálne považované za jeden z faktorov, ktoré prispievajú k poškodeniu zdravia a zvyšovaniu počtu odvrátiteľných úmrtí. Nový akčný plán by mal zaviesť komplex opatrení, ktoré sú zamerané na zníženie dopytu po výrobkoch určených na fajčenie.Ďalším cieľom je zvýšenie spoločenského povedomia o rizikách ich užívania. Akčný plán predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR. V prípade neplnoletých avizuje akčný plán prísnu represiu na všetky typy tabakových výrobkov, od klasických cigariet, až po moderné nikotínové produkty. Represiu by malo doplniť vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o nástrahách užívania tabakových výrobkov a fajčenia.V prípade nefajčiarov a tých, ktorí neužívajú tabakové a nikotínové výrobky, akčný plán avizuje prevenciu a vzdelávanie. Užívateľom nikotínových výrobkov a fajčiarom chce zas ponúknuť rozličné možnosti na podporu odvykania a abstinencie.Akčný plán chce reflektovať moderné prístupy v oblasti odvykania, a to aj pre tých fajčiarov a užívateľov tabakových a nikotínových výrobkov, u ktorých súčasné metódy nezaberajú a dlhodobo sa nevedia zbaviť svojho zlozvyku.„V takomto prípade je legitímne týchto ľudí jednak opakovane edukovať o škodlivosti ich správania na báze vedecky podložených informácii, ale zároveň je potrebné im poskytnúť aktuálne a vedecky overené informácie o jednotlivých tabakových/nikotínových výrobkoch a ich škodlivosti a zdravotných dopadoch," píše sa v materiáli.Cieľom by mala byť minimalizácia negatívnych dopadov ich správania, a to aj na spoločnosť vo všeobecnosti.