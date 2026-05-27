Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Remišová kritizuje Ficovu vládu za odmietnutie medzinárodného tribunálu pre vojnové zločiny na Ukrajine
Slovensko podľa medializovaných informácií ako jeden z mála štátov odmietlo podporiť vznik medzinárodného tribunálu, ktorý má vyšetriť a súdiť vojnovú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine.
Vznik tohto tribunálu podporilo 36 krajín. Tento tribunál plánuje vyvodiť zodpovednosť voči ruským politickým a vojenským predstaviteľom, ktorí sú hlavnými vinníkmi vojny, a založiť register škôd na stanovenie výšky odškodnenia vojnových obetí.
Neprekvapujúci postoj
Podľa poslankyne parlamentu a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej je postoj slovenskej diplomacie potvrdením, že Ficova vláda stojí na strane vojny a agresie. Remišová vo svojom vyhlásení poukazuje na podozrenia z prepojenia súčasnej vlády s predstaviteľmi cudzej mocnosti.
"Postoj Ficovej vlády je hanebný, ale nie prekvapujúci. Fakt, že sa odmieta podieľať na vzniku medzinárodného právneho rámca, ktorý odsúdi zločincov a odškodní obete, je jasným dôkazom toho, na akej strane táto garnitúra stojí - na strane vojny, násilia a kriminálnikov," povedala Remišová. Dodala, že Ficova vláda otvorene a do roztrhania tela bráni tých, ktorí spáchali zločiny proti mieru a vrátili do Európy najväčšie utrpenie ľudí od konca druhej svetovej vojny.
Blanára sa bude pýtať na dôvody
"Tento postoj, ktorý ďalej poškodzuje dobré meno Slovenska, je zjavne výsledkom pôsobenia agentúrnej siete Ruskej federácie a odpovede na mnohé otázky prinesie čas," uviedla Remišová s tým, že na najbližšom rokovaní parlamentného eurovýboru sa bude pýtať ministra zahraničných vecí Juraja Blanára na dôvody izolácie Slovenska z medzinárodného úsilia o zastavenie ruskej vojenskej agresie a zabezpečenie spravodlivého mieru na Ukrajine.
Vznik medzinárodného tribunálu by mal slúžiť na právnu zodpovednosť a spravodlivosť v súvislosti s vojnou na Ukrajine a zahŕňa aj vytvorenie registra škôd spôsobených vojnou, čo by mohlo viesť k finančným kompenzáciám pre obete. Odmietnutie podpory zo strany Slovenska je pritom ojedinelé v rámci EÚ, kde väčšina štátov vyjadruje solidaritu Ukrajine a volá po spravodlivosti na medzinárodnej úrovni.
