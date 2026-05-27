Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Päťsto potenciálnych cieľov v Bielorusku? Veliteľ Brovdi varoval Lukašenka pred zapojením sa do ruskej vojny proti Ukrajine
Veliteľ bezposádkových systémov ukrajinskej armády
27.5.2026 (SITA.sk) - Rusko a Bielorusko prehlbujú vojenskú spoluprácu a uskutočňujú spoločné cvičenia vrátane jadrových.
Veliteľ bezposádkových systémov ukrajinskej armády Robert Brovdi uviedol, že ukrajinské sily identifikovali 500 potenciálnych cieľov v Bielorusku. Vyhlásil to v čase narastajúcich obáv, že Bielorusko by sa mohlo priamo zapojiť do ruskej vojny proti Ukrajine. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Nespresnil, o aké typy cieľov ide, ani za akých okolností by na ne Ukrajina mohla zaútočiť. Brovdi varoval bieloruského diktátora Alexandra Lukašenka pred krokmi, ktoré by mohli Minsk ešte viac zatiahnuť do vojny.
Moskva na začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 použila Bielorusko ako nástupný priestor. Rusko a Bielorusko prehlbujú vojenskú spoluprácu a uskutočňujú spoločné cvičenia vrátane jadrových.
Prezident Ukrajiny tiež verejne varoval Bielorusko pred väčším zapojením sa do vojny s tým, že by to malo „dôsledky“ a že Ukrajina je pripravená prijať „preventívne opatrenia“ v reakcii na možné hrozby. Bieloruské ministerstvo obrany 21. mája vyhlásilo, že Rusko v rámci spoločných vojenských cvičení rozmiestnilo jadrové hlavice na bieloruskom území.
