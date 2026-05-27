27. mája 2026

Päťsto potenciálnych cieľov v Bielorusku? Veliteľ Brovdi varoval Lukašenka pred zapojením sa do ruskej vojny proti Ukrajine


Rusko a Bielorusko prehlbujú vojenskú spoluprácu a uskutočňujú spoločné cvičenia vrátane jadrových. Veliteľ bezposádkových systémov ukrajinskej armády



27.5.2026 (SITA.sk) - Rusko a Bielorusko prehlbujú vojenskú spoluprácu a uskutočňujú spoločné cvičenia vrátane jadrových.


Veliteľ bezposádkových systémov ukrajinskej armády Robert Brovdi uviedol, že ukrajinské sily identifikovali 500 potenciálnych cieľov v Bielorusku. Vyhlásil to v čase narastajúcich obáv, že Bielorusko by sa mohlo priamo zapojiť do ruskej vojny proti Ukrajine. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Nespresnil, o aké typy cieľov ide, ani za akých okolností by na ne Ukrajina mohla zaútočiť. Brovdi varoval bieloruského diktátora Alexandra Lukašenka pred krokmi, ktoré by mohli Minsk ešte viac zatiahnuť do vojny.

Moskva na začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 použila Bielorusko ako nástupný priestor.

Prezident Ukrajiny tiež verejne varoval Bielorusko pred väčším zapojením sa do vojny s tým, že by to malo „dôsledky“ a že Ukrajina je pripravená prijať „preventívne opatrenia“ v reakcii na možné hrozby. Bieloruské ministerstvo obrany 21. mája vyhlásilo, že Rusko v rámci spoločných vojenských cvičení rozmiestnilo jadrové hlavice na bieloruskom území.

Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Päťsto potenciálnych cieľov v Bielorusku? Veliteľ Brovdi varoval Lukašenka pred zapojením sa do ruskej vojny proti Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

