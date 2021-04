Remišová: Maďari by nemali určovať, ktorý z diplomatov sa smie či nesmie zúčastniť na stretnutí

Pravidlá treba dodržiavať

14.4.2021 (Webnoviny.sk) - Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za Ľudí) vníma ako neštandardné, ak vysoký či najvyšší predstaviteľ susedného štátu určuje, kto sa má zúčastniť na stretnutí a kto nie. Uviedla to pred stredajším rokovaním vlády s tým, že Slovensko je hrdý a zvrchovaný štát.Dodala, že ak by jej niekto takéto podmienky kládol, tak sa „slušne poďakuje a na návštevu nepôjde“. Zároveň podotkla, že pravidlá je potrebné dodržiavať a Slovensko má výborný diplomatický zbor.Remišová ocenila, že doteraz bola úroveň slovensko-maďarských vzťahov, na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, dobrá. Doplnila však, že to neznamená, že maďarská strana bude určovať, ktorý z diplomatov sa smie alebo nesmie zúčastňovať na stretnutí.Minister financií Igor Matovič OĽaNO ) v piatok 9. apríla rokoval v Budapešti s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóm a premiérom Maďarska Viktorom Orbánom o ruskej vakcíne proti ochoreniu COVID-19 Sputnik V . Szijjártó na tlačovej besede po rokovaní s Matovičom vyhlásil, že na základe žiadosti Slovenska pomôže Maďarsko pri testovaní tejto vakcíny.Na rokovaní sa zúčastnil aj koaličný poslanec Národnej rady SR György Gyimesi (OĽaNO), podľa ktorého bola „neúčasť zástupcu slovenského veľvyslanectva na piatkovom rokovaní Matoviča v Budapešti predpokladom úspechu rokovaní s maďarskou stranou“.