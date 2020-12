Remišová na ITAPA 2020: Teraz nastal čas meniť budúcnosť Slovenska

Vláda otvára dvere novým ľuďom, ktorí sa chcú podieľať na digitalizácii krajiny.



Tvrdí, že vytvára nové pracovné miesta, ktoré pomôžu zdvihnúť slovenský eGovernment na úplne iný level, akým je dnes – nefunkčný a zraniteľný.



Nová vláda má síce prospešné činnosti, v oblasti eGovernmentu sú ale k nej odborníci skôr kritickí.



Na druhej strane, podľa zahraničných expertov, máme na to, aby sme poriadne rozbehli digitalizáciu a informatizáciu štátu, musíme však byť pružnejší a napredovanie by malo byť rýchlejšie. Vláda by zároveň mala prenechať najťažšiu prácu súkromnému sektoru.



Dôkazom sú susední Česi – tí sa v prípade digitalizácie vydali cestou pozitívnej motivácie občanov – a funguje im to.



Počas druhého dňa trojdňového medzinárodného kongresu ITAPA 2020 rezonovala téma naštartovania digitalizácie štátu. Podľa prítomných bolo doposiaľ už dosť slov, malo by sa už konečne prejsť na činy.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.12.2020 (Webnoviny.sk) -Druhý deň jesenného kongresusa nesie v duchu radikálnej zmeny slovenského eGovernmentu, digitalizácie a inšpirácií zo zahraničia.prišla na kongres so zásadným plánom – štát otvára množstvo pozícií pre šikovných IT-čkárov – analytikov, programátorov, technikov a všetkých tých, ktorí majú chuť sa v nasledujúcich rokoch podpísať pod najväčšie zmeny v digitalizácii štátu. "Pre nábor takýchto ľudí sme s rezortom financií vyrokovali finančné zabezpečenia," uviedla ministerka a vyzvala skúsených ľudí: "Pridajte sa k nám. Verím, že našu ponuku zvážite." Ako ďalej podotkla, od svojho nástupu riešila najmä to, aby mohla informatizácia napredovať, rezort začal plniť to, na čo je zriadený a hasila požiare.Aby mohla informatizácia a digitalizácia Slovenska napredovať, vytvoril Remišovej rezort investičný plán reformy, ktorý stojí na 5 základných pilieroch – digitálnom rozvoji štátu a služieb pre ľudí, rozvoji digitálnych zručností, investícií do kybernetickej bezpečnosti, digitálnej konektivity a rozvoja digitálnej ekonomiky a hospodárstva. Stáť to bude 1,2 miliardy eur."Veľké upratovanie v korupcii je síce dobré a pre spoločnosť prospešné, ale eGovernment sa vpred nepohol. A to hodnotíme negatívne," zhodnotil na pôde ITAPA 2020. Podľa jeho názoru nová generácia, ktorá prišla v podobe výmeny vo vláde, nebude mať najväčší problém v nedostatku skúsených IT odborníkov, ale skôr v tom, že nevidí do hĺbky a zložitosti prepojení vládnych systémov.Problémom väčšiny krajín a ich plánov smerom k digitalizácii krajiny je kostrbatosť a chabé napredovanie. "E-government musí ľudí baviť a musia mu rozumieť. Iba vtedy budú aj bežní ľudia ochotní zapájať sa do neho a budú čoraz viac štátne on-line služby aj využívať," uviedol na kongrese ITAPA 2020 významný zahraničný hosťPráve Estónsko sa dáva za svetový príklad, ako by "sa vládny eGovernment mal robiť". V krajine sú z roka na rok čoraz populárnejšie online voľby, ktoré dnes využívajú dve tretiny tamojších obyvateľov, podávanie daňových priznaní funguje plno automatizovane, rovnako aj vykonávanie daňových kontrol či detekovanie akýchkoľvek podvodov."Na eGovernment a digitalizáciu ste minuli už viac ako miliardu eur a takmer nikam sme sa neposunuli. Estónsko je v tomto smere ďaleko vpred a na digitalizáciu sme minuli o tretinu menej financií. Vláda by sa mala v zlepšovaní úrovne IT služieb skôr držať bokom, spoliehať sa na súkromný sektor a spolupracovať s ním, nie sa doň miešať," zdôraznil Taavi Kotka na konferencii ITAPA 2020. Zároveň je podľa neho akútne dôležité, aby sa zlepšila kvalita výučby na školách, čo je kľúčom k akémukoľvek progresu.Slovensko by sa mohlo inšpirovať aj českou digitalizáciou. Tá sa podľa slovrozhodla ísť cestou pozitívnej motivácie občanov. "Našou snahou je stále do istej miery zachovávať osobný kontakt s inštitúciami pre tých ľudí, ktorí ho vyžadujú, no ruka v ruke budujeme tieto služby online," uviedol Vladimír Dzurilla na ITAPA s tým, že pozitívna motivácia spočíva v tom, že ľudia majú možnosť vybavovať služby online, ak sú prihlásení vo svojej dátovej schránke. "Inšpirovali sme sa ňou v Dánsku. Každý, kto si ju zriadi, ju môže, no zároveň aj nemusí využívať," povedal Dzurilla. Dnes ju podľa neho môže využívať viac milión ľudí, od začiatku roka 2021 rozširujú jej využívanie užívateľskú bázu o ďalšie štyri milióny občanov, zároveň chystajú nový vlády web "gov.cz", kde nájdu naši susedia všetky informácie týkajúce sa služieb štátu.Informačný servis