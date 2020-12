Nové antigénové testy by mali na Slovensko doraziť začiatkom januára, vyhlásil Sulík

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.12.2020 - Antigénové testy, ktoré obstaráva Ministerstvo hospodárstva SR, budú na Slovensku 7. januára. Pred rokovaním kabinetu to vyhlásil minister Richard Sulík (SaS).„Ak všetko dobre pôjde, budú tu 7. januára," uviedol s tým, že trvalo 18 dní, kým rezort hospodárstva dostal na túto úlohu správne zadanie. „To sa stalo v nedeľu podvečer, od pondelka prebieha súťaž," dodal.Vláda poverila ministerstvo hospodárstva obstaraním antigénových testov ešte v polovici novembra. Pôvodné uznesenie, ktoré hovorilo o nákupe 16 miliónov testov k štyrom dátumom, sa zmenilo a podľa aktuálneho má rezort zabezpečiť osem miliónov antigénových testov.Ich špecificita musí byť nad 99 percent. Obstarať by ich mal najneskôr do 17. decembra a ďalšie štyri milióny do 31. decembra tohto roka.