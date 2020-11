Remišová: Najdôležitejšie je zabezpečiť návrat detí do škôl, žiadne iné opatrenie nepodporíme

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.11.2020 (Webnoviny.sk) - Pre vládnu stranu Za ľudí je najdôležitejšie zabezpečiť návrat detí do škôl. V diskusnej relácii Sobotné dialógy Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to povedala predsedníčka strany a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.„Žiadne iné opatrenie nepodporíme v strane Za ľudí skôr, ako návrat detí do škôl. Nič nie je dôležitejšie ako vzdelávanie našich detí,“ dodala Remišová.