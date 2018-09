Remišová: Návrh novely zákona o politických stranách nerieši problémy

Na archívnej snímke poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) – Novela zákona o politických stranách nerieši kľúčové problémy, skôr ďalšie problémy pridáva. V diskusnej relácii TA3 V politike to povedala predsedníčka poslaneckého klubu opozičného hnutia OĽaNO v NR SR Veronika Remišová. Návrh, iniciovaný vládnou SNS, považuje za premárnenú príležitosť.uviedla Remišová. Podľa nej by mal mať takýto návrh snahu zmeniť to, aby sa politické strany nevenovali prioritne obsadzovaniu lukratívnych a dôležitých miest v štátnej a verejnej správe svojimi nominantmi. Zákon podľa nej nerieši ani netransparentné financovanie politických strán. Naopak si myslí, že navrhovaná novela prináša riziko, že bude dochádzať k zneužitiu citlivých údajov.uviedla. Myslí si, že návrh je skôr úsilím predsedu SNS Andreja Danka čeliť faktu, že v regulárnom politickom boji nedokáže OĽaNO poraziť. Remišová avizovala, že v parlamente predložia "Obyčajní" viaceré pozmeňujúce návrhy.V diskusii sa tiež vyjadrovala k ekonomickým návrhom, s ktorými prišli strany vládnej koalície. Zámer poskytnúť deťom v školách obedy zadarmo je podľa Remišovej nedomyslený.upozornila Remišová.mieni.Za adresný nepovažuje ani zámer poskytovať rekreačné poukazy pre zamestnancov.povedala Remišová. Návrh nesmeruje podľa nej ani k druhému deklarovanému cieľu – podpore domáceho cestovného ruchu v regiónoch.upozornila.