Grécky premiér sľúbil zvýšenie miezd a zníženie daní

Grécky premiér Alexis Tsipras. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 9. septembra (TASR) - Grécky premiér Alexis Tsipras prisľúbil v najbližších mesiacoch a rokoch zvýšenie miezd a dôchodkov a zníženie daní. Krajina má za sebou osem rokov záchranných programov a pokračuje vo finančných reformách.Všetky opatrenia na zvýšenie životnej úrovne majú byť v súlade s prísľubmi danými medzinárodným veriteľom, uviedol Tsipras v sobotu (8. 9.) večer na otvorení veľtrhu v meste Solún.dodal.Otvorenie veľtrhu zatienil pochod tisícov ľudí v spomínanom meste, ktorí protestovali proti úsporným opatreniam vlády a vysokej nezamestnanosti.Podľa Tsiprasa by grécka ekonomika mala tento rok vzrásť o 2,5 % a pripomenul, že miera nezamestnanosti, ktorá sa pred štyrmi rokmi nachádzala na úrovni 27,5 %, klesla na 19,1 %. Do piatich rokov by mala padnúť na 10 %, uviedol Tsipras.Premiér predtým navštívil na veľtrhu americký pavilón spoločne s americkým ministrom obchodu Wilburom Rossom, ktorý povedal, že firmy z USA chcú investovať v Grécku. Podľa gréckych médií majú Američania záujem o kúpu dvoch gréckych lodeníc.