Remišová navrhuje odsúdiť výroky premiéra Fica, dôvodom je jeho škandalózne správanie

Fico ponížil štátnych úradníkov

Podľa Remišovej premiér prekročil medze

3.3.2024 (SITA.sk) - Poslankyňa Veronika Remišová (klub hnutia Slovensko ) navrhuje odsúdiť výroky predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ).Na rokovanie Národnej rady SR predložila uznesenie, ktorého odobrením by parlament odsúdil „škandalózne správanie predsedu vlády Fica, ktorý mimoriadne nevhodným a agresívnym spôsobom ponížil štátnych úradníkov a zdegradoval úroveň verejnej debaty".Uznesením sa mali poslanci zaoberať na 9. parlamentnej schôdzi, ktorá bola ukončená v štvrtok 28. februára. K prerokovaniu uznesenia by tak malo prísť na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne 16. apríla.Materiál na rokovanie Remišová predložila z dôvodu, že premiér svojím výrokom na adresu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a jeho kolegov prekročil všetky červené čiary normálneho správania.„Zbabelo zvaľuje vinu na štátnych úradníkov len preto, že je sám neschopný naplniť svoje predvolebné sľuby o nižších cenách energií. Označením úradníkov za teroristov, ktorých by ,uškrtil´, Robert Fico úplne dehonestoval funkciu predsedu vlády. Nenávistnou a lživou rétorikou vytvára z vybraných ľudí verejných nepriateľov, čo je v štandardnej demokratickej krajine absolútne neprípustné," odôvodnila predloženie uznesenia Remišová.