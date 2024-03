Izraelský vojnový kabinet zasiahol spor medzi ministrom Gancom a premiérom Netanjahuom, dôvodom je Gancova cesta do USA

Ganc vycestoval do USA bez povolenia premiéra

Účelov cesty do USA je viacero

3.3.2024 (SITA.sk) - Izraelský vojnový kabinet čelí vnútornému sporu medzi premiérom a jedným z jeho ministrov. Minister Benny Ganc vycestoval do Spojených štátov bez povolenia premiéra Benjamina Netanjahua Ten s ním podľa nemenovaného predstaviteľa z Netanjahuovej strany Likud viedol „tvrdý rozhovor" o tejto ceste a povedal mu, že krajina má „len jedného premiéra".Ganc, ktorý je centrista a pred vojnou bol politický rival premiéra, cestuje do USA v čase hlbokých nezhôd medzi Netanjahuom a americkým prezidentom Joeom Bidenom o tom, ako zmierniť utrpenie Palestínčanov v Pásme Gazy a vytvoriť povojnovú víziu pre enklávu.Prioritám Spojených štátov v regióne čoraz viac bráni Netanjahuov kabinet, v ktorom dominujú ultranacionalisti. Gancova umiernenejšia strana občas pôsobí ako protiváha Netanjahuových krajne pravicových spojencov.Podľa ďalšieho izraelského predstaviteľa Ganc informoval Netanjahua o svojom úmysle vycestovať do USA a koordinovať s ním komunikáciu. Návšteva má posilniť vzťahy s Washingtonom, podporu pre pozemnú kampaň Izraela a úsilie o prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy.Ganc by sa podľa jeho strany Národná jednota mal stretnúť s viceprezidentkou Kamalou Harris a poradcom amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom