Remišová nepripustí opätovný návrat Smeru, s predčasnými voľbami sa odmieta stotožniť

Človek na správnom mieste

Priznávajú sa viacerí aktéri

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) sa viac ako kedykoľvek predtým odmieta stotožniť s názormi, že by bolo prijateľným rizikom vyvolávať predčasné voľby a umožniť opätovný návrat strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) k moci.Uviedla to vo svojom profile na sociálnej sieti v súvislosti so stíhaním bývalej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu (SPF) Najvyšší súd SR nedávno rozhodol o ponechaní všetkých obvinených vo väzbe v kauze korupcie na SPF a skonštatoval, že Adriana Š. sa priznala k prijímaniu tisícok eur.Remišová zdôraznila, že najvyšší súd tak potvrdzuje ďalšie korupčné podozrenia, na ktoré upozorňovala v opozícii. Preto je presvedčená, že umožnenie návratu Smeru-SD a strany Hlas – sociálna demokracia je neprijateľné. Ministerka pripomenula, že 20. júna 2017 zasadal na jej podnet pôdohospodársky výbor Národnej rady SR.Navrhovala na ňom odvolanie generálnej riaditeľky SPF Adriany Š., voči ktorej už v čase jej menovania vládou boli známe viaceré podozrenia. „Aká bola reakcia ministerky Matečnej a vlády? Náš návrh, ako aj vážne podozrenia odmietli, pani Adrianu Š. nechali vo svojej funkcii a vtedajšia ministerka Matečná sa vyjadrila, že Adriana Š. je človekom na správnom mieste.“ napísala Remišová.Obvinených v kauzách Feudál a Latifundista vzal Špecializovaný súd v Pezinku do väzby 22. mája. Sú medzi nimi finančník Martin K. , bývalá riaditeľka SPF Gabriela B. a jej predchodkyňa Adriana Š. Polícia obvinených stíha pre trestné činy prijímania úplatku, podplácania a zneužívania právomoci verejného činiteľa či založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.„Na jej čele mal byť obvinený oligarcha Martin K., blízky Andrejovi Dankovi. V celej kauze sa ale priznávajú viacerí kľúčoví aktéri a je zrejmé, že vyšetrovanie potvrdzuje podozrenia, na ktoré sme v opozícii dlhodobo poukazovali: obrovské korupčné schémy, zabezpečujúce tok peňazí do vreciek ľudí blízkych stranám bývalej vládnej koalície,“ uzavrela Remišová.