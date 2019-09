Remišová: Novela zákona o verejnom obstarávaní je nedostatočná

Na archívnej snímke Veronika Remišová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. septembra (TASR) – Vládna novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá by mala riešiť okrem iného účasť majetkovo prepojených subjektov, je nedostatočná. Uviedla to na utorkovom brífingu nezaradená poslankyňa a predstaviteľka mimoparlamentnej strany Za ľudí Veronika Remišová.Prax podľa Remišovej ukazuje, že v prípade prepojených podnikov dochádza k narušeniu hospodárskej súťaže, a je preto mimoriadne dôležité tento zákon riešiť. Zdôraznila, že nedávne skúsenosti hovoria o niekoľkýchprípadoch v súvislosti s majetkovo alebo personálne prepojenými subjektmi, ktoré sa zúčastňovali na verejnom obstarávaní.podotkla.V druhom čítaní plánuje podať pozmeňujúci návrh tak, aby sa majetkovo či personálne prepojené subjekty v rámci jedného obstarávania mohli vylúčiť.dodala Remišová.Ďalším problémom novely zákona je podľa jej slov snaha o zavedenie pojmu. Takéto námietky podľa nej Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) navrhuje neposudzovať a chce postihovať ich predkladateľov zaplatením škôd pri verejnom obstarávaní a prepadne im tiež kaucia. Ako dôsledok Remišová vidí to, že aj čestní podnikatelia sa budú báť podávať námietky.Účasť majetkovo prepojených subjektov, vymedzenie environmentálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ale aj zníženie administratívnej záťaže rieši novela zákona o verejnom obstarávaní. Právnu normu z dielne ÚVO s pripomienkami schválil vládny kabinet a v súčasnosti je na programe schôdze Národnej rady SR.