Remišová odvolala z funkcie štátneho tajomníka Antala, s jeho prácou neboli spokojní ani IT odborníci

8.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) odvolala štátneho tajomníka Mareka Antala (Za ľudí) z orgánov štátnej firmy Slovensko IT. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal odboru komunikácie rezortu.Dôvodom odvolania je podľa rezortu Remišovej dlhodobá nespokojnosť s Antalovou prácou v štátnej firme. Poslednou kvapkou bol podľa MIRRI SR projekt mobilné ID, ktorý nebol dobre pripravený a kritizovala ho aj samotná IT komunita. O odvolaní Mareka Antala rozhodla Remišová minulý týždeň.„Prioritou Veroniky Remišovej na čele ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie je dobrá spolupráca s IT komunitou a absolútne bezkorupčné prostredie, bez akýchkoľvek konfliktov záujmov,“ napísalo MIRRI SR v stanovisku.Rezignáciou Mareka Antala na post štátneho tajomníka MIRRI SR sa bude Remišová zaoberať po návrate zo zahraničnej cesty, keďže sa aktuálne nachádza v bulharskej Sofii, kde zastupuje Slovensko na summite Iniciatívy Trojmorie.