Remišová podá podnet na kontrolu využívania vládneho špeciálu v súvislosti s výletom niektorých ministrov na ME vo futbale 2024

Využívanie vládneho špeciálu

Nešlo o voľnočasovú aktivitu

Kto každý bol na palube?

28.6.2024 (SITA.sk) - Poslankyňa Veronika Remišová (klub hnutia Slovensko KÚ ) podá na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR podnet na kontrolu využívania vládneho špeciálu v súvislosti s kauzou „papalášskeho výletu" niekoľkých ministrov na Majstrovstvá Európy vo futbale vo Frankfurte nad Mohanom.Podľa Remišovej existujú vážne podozrenia na neefektívnosť a nehospodárnosť pri využívaní vládneho špeciálu zo strany predstaviteľov vlády Roberta Fica Smer-SD ) a iných osôb, a to spôsobom, ktorý vykazuje znaky zneužívania finančných prostriedkov daňových poplatníkov na súkromné účely.„Verejnosti doteraz nebol sprístupnený zoznam pasažierov predmetného letu, pričom aj z medializovaných informácií vyplývajú pochybnosti o tom, kto sa v skutočnosti na palube špeciálu nachádzal a akým spôsobom a či plnil služobné úlohy, ktoré by zakladali dôvod na využitie služieb vládneho špeciálu," uviedla Remišová.Dodala, že „papalášsky výlet" ministrov môže byť len „špičkou ľadovca" zneužívania štátnych peňazí na súkromnú zábavu „niekoľkých vyvolených".Politickí predstavitelia leteli na futbalové Majstrovstvá Európy v Nemecku na základe oficiálneho pozvania, nešlo o voľnočasovú aktivitu ústavných činiteľov. Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo v reakcii na medializované informácie o leteckej ceste štátnych predstaviteľov do dejiska konania futbalového šampionátu.MV SR informovalo, že predstaviteľov vládneho kabinetu i parlamentu oficiálne pozvali zo Slovenského futbalového zväzu aj Únie európskych futbalových zväzov (UEFA) Podľa rezortu je to v prípade takýchto významných športových podujatí na podporu národného družstva bežné i vo svete. MV SR doplnilo, že vo vládnom špeciáli cestovali aj zástupcovia policajných zložiek, ktorí sa podieľajú na bezpečnostných opatreniach spolu s nemeckými bezpečnostnými orgánmi.„Na palube spolu s nimi leteli dvaja podpredsedovia NR SR , traja ministri, dvaja štátni tajomníci a asi 20 zástupcov z viacerých ministerstiev," informovalo ministerstvo.