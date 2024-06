Finálne skóre je 8:0. Odvolací súd dal ministerstvu vnútra za pravdu vo všetkých prípadoch „čurillovcov“, zdôraznil Šutaj Eštok (video)

Vrátenie peňazí

Status chránených oznamovateľov

Podajú odvolanie

28.6.2024 (SITA.sk) - Odvolací súd dal vo všetkých prípadoch, ktoré sa týkali príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry známych ako „ čurillovci " a ich postavenia mimo službu za pravdu Ministerstvu vnútra SR Na tlačovej konferencii to zdôraznil šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok . Ako ďalej uviedol, vo všetkých prípadoch rozhodovali trojčlenné senáty Krajského súdu v Bratislave a rozhodli jednomyseľne.„Čiže v prípadoch policajtov Mašín Dunčko , Magula, Čurilla Ďurka , Svitok, Sedlák, Kotek Sabota krajský súd odmietol ich návrhy na vydanie neodkladných opatrení, a teda do práce sa vrátiť nemôžu," vyhlásil minister. Zároveň pripomenul, že policajti boli postavení mimo službu, pretože sú trestne stíhaní.„V prípade bývalého viceprezidenta Policajného zboru pána Kišša advokát zobral späť svoj návrh," zdôraznil Šutaj Eštok.V prípade policajtov, ktorým bola na základe skorších rozhodnutí prvostupňového súdu vyplatená mzda, bude ministerstvo podľa Šutaja Eštoka žiadať vrátenie peňazí.„Upozorňujem, že ak tieto peniaze nevrátia, tak ich budeme v zmysle zákona súdne vymáhať," povedal Šutaj Eštok s tým, že v takom prípade by išlo o bezdôvodné obohatenie.Minister zároveň opätovne spochybnil oprávnenosť udelenia statusu chránených oznamovateľov pre čurillovcov.„Ak chcete požívať ochranu oznamovateľa, musíte podať trestné oznámenie na svojho nariadeného," uviedol Šutaj Eštok.Policajti však podľa neho namiesto toho podali trestné oznámenie na „všetkých svätých, Janka a Marienku, Fica a všetkých možných".„Súd konštatuje, že to nemá žiadnu príčinnú súvislosť a že tá ochrana im bola podaná v princípe v rozpore so zákonom," zdôraznil minister s tým, že z tohto dôvodu nesúhlasí s pokutou 90-tisíc eur, ktorú rezortu vyrubil Úrad na ochranu oznamovateľov „Samozrejme vo veci podáme odvolanie. Sme si istí, že v odvolaní neuspejeme, pretože druhou inštanciou pri odvolaní je pani (šéfka úradu Zuzana) Dlugošová . Takže očakávame rovnaké rozhodnutie a potom budeme konať a odvoláme sa na súd," povedal Šutaj Eštok. Pripomenul, že vo veci udelenia statusu chránených oznamovateľov čurillovcom už podal trestné oznámenie.Šutaj Eštok tiež skonštatoval, že ho mrzí, že na právne zastúpenie čurillovcov advokátom Petrom Kubinom bolo vynaložených 120-tisíc eur zo zdrojov policajných odborov.„Pretože si nemyslím, že členovia policajných odborov sú stotožnení s tým, aby sa z ich peňazí platil jeden neúspešný advokát," dodal minister vnútra.