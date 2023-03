Remišová podľa Hlasu nakúpila predražené vešiaky aj iný nábytok, vyzývajú k zrušeniu zmlúv

Preplatených tisíce eur

20.3.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD tvrdí, že ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová nakúpila na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR predražené vešiaky.Podľa asistenta poslanca Richarda Rašiho Martina Dorčáka ministerka nakúpila vešiaky na kabáty za približne 46 eur, hoci podobné sa dajú v obchodoch s nábytkom kúpiť za 25 eur.Remišová ich podľa Dorčáka vylúčila zo súťaže pre nosnosť nižšiu, než požadovala. Mala ich nakúpiť 150 kusov a Dorčák uviedol, že na nich, aj spolu s nákladmi za doručenie, mala preplatiť približne 3 700 eur.Dodal, že Remišová následne dokúpila ďalších 350 vešiakov, tentokrát dizajnových, v cene viac ako 120 eur za kus. Celková suma, ktorú šéfka rezortu investícií na nich preplatila, je podľa Rašiho asistenta temer 33-tisíc eur. Celkovo preplatená suma činí vyše 36 600 eur. Uviedol to na tlačovej besede.Dorčák tiež spomenul tri pohovky, ktoré boli na MIRRI SR kúpené na príležitostný odpočinok pre šoférov. Každá z nich mala stáť viac ako 1 700 eur.Uviedol, že hoci sa mu nepodarilo nájsť obrázok konkrétnych pohoviek, ceny podobných sa pohybujú v rozpätí 309 až 700 či 800 eur.Remišová ich nakúpila od rovnakej spoločnosti ako sedačku za 8-tisíc eur a konferenčný stôl za 14-tisíc. Dorčák vyslovil podozrenie, či nejde o vopred dohodnutý biznis. Dané pohovky mali podľa neho veľmi detailnú špecifikáciu.Ministerka tiež nakúpila 36 dvojsedačiek talianskej značky, pričom jedna stála viac ako 1 400 eur. Od rovnakej značky kúpila aj 74 kresiel, ktoré stáli čosi vyše 450 eur za kus.Celková suma presahuje 71-tisíc eur. Dorčák je toho názoru, že ak by sme vybrali sedačky a kreslá, ktoré nie sú talianske a dizajnové, ale vyrobené na Slovensku, mohli by sme ich nájsť prinajmenšom o polovicu lacnejšie.„Chcem vyzvať pani ministerku Remišovú, aby tieto zmluvy na vešiaky a sedačky a leňošky zrušila, peniaze vrátila do štátneho rozpočtu, a pokiaľ nejdú zrušiť, aby ich uhradila zo svojho a odstúpila," uzavrel Dorčák.Ministerstvo tvrdí, že spolu s ministerkou sú už tri roky terčom nenávistnej kampane Rašiho a jeho spolupracovníkov. Všetko sa podľa nich začalo, keď Remišová zastavila vyplatenie odmien pre dvoch asistentov Rašiho, ktoré boli schválené krátko po prehratých voľbách.Išlo o jednorazové päťciferné odmeny. Rezort doplnil, že členovia Hlasu i Rašiho ľudia sa s nimi o tieto odmeny súdia, pričom ich zastupuje člen strany Smer-SD „Rašiho asistent a organizátor tlačoviek strany Hlas už tri roky zverejňuje videá plné osobných urážok a nechutností, bombarduje ministerstvo desiatkami infožiadostí a šikanuje a znevažuje zamestnancov ministerstva, a to dokonca tak, že Úrad pre ochranu osobných údajov podal vo veci trestné oznámenie. Vicepremiérka Veronika Remišová je permanentne terčom urážok, klamstiev a útokov, ktoré hraničia s posadnutosťou a ďaleko prekračujú hranice politického boja. Takéto spôsoby organizovaného šírenia nenávisti zasahujú už aj jej rodinu a deti," píše ministerstvo.Dodáva, že od Hlasu už nejde o regulérny politický zápas, ale o osobnú pomstu a nenávisť, ktoré vrcholia tým, že Rašiho asistent verejne praje Remišovej smrť.„Preto sa vicepremiérka Veronika Remišová rozhodla vo veci podať trestné oznámenie a oznamuje, že na útoky Richarda Rašiho a jeho poskokov už nebude viac reagovať," uviedlo MIRRI SR.Strana Hlas podľa nich klame vo veci vybavenia ministerstva. MIRRI SR tvrdí, že pri obstarávaní a sťahovaní z priestorov prenajatých predošlým vedením ušetrili celkovo 10 miliónov eur, a to spolu s kompletným vybavením ministerstva. Ministerstvo poznamenalo, že vybavenie ostáva vlastníctvom štátu.„Navyše, ministerstvo muselo riešiť mimoriadne nevýhodné nájmy, ktoré uzavreli za Pellegriniho a Rašiho, kde od roku 2018 platili 100 000 eur ročne nájom za prázdny, plesnivý a nevyužívaný priestor, ktorý si v nevypovedateľnej zmluve zazmluvnili páni z Hlasu s firmou blízkou Zoroslavovi Kollárovi. Verejné obstarávanie na vybavenie nového sídla celého ministerstva prebehlo transparentne, prihlásilo sa 15 firiem a bola vybratá ponuka s najnižšou sumou," dodal rezort investícií.